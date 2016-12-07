МОК продлил антироссийские санкции

Ограничительные меры, которые ранее были введены Международным олимпийским комитетом в отношении России, продлены.

Продление санкций означает то, что МОК отказывается организовывать спортивные мероприятия на территории РФ. Также комитет призывает федерации зимних видов спорта отказаться от проведения соревнований в России.

Напомним, санкции на РФ были наложены из-за громкого допингового скандала. Международные спортивные функционеры обвинили российское руководство в создании допинговой системы. В связи с выявленными фактами употребления спортсменами из РФ запрещенных веществ, их в массовом порядке отстранили от Олимпиады в Рио-де-Жанейро.