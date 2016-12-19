СРОЧНО
|00:29  Взлеты и падения Николая Струнникова |18.12 21:29  Кадыров сообщил об итогах спецоперации в Грозном |18.12 20:37  Россия выступит в Совбезе ООН со своим проектом резолюции по Алеппо |18.12 19:32  Постпред России при ООН заявил о невыполнимости резолюции по наблюдателям в Алеппо |18.12 19:01  Почему русские бизнесмены предпочитают Запад, а не Восток |18.12 17:37  В Иркутске суррогатным алкоголем отравились десять человек |18.12 17:15  В Грозном ликвидированы последние из напавших на полицейских бандитов |18.12 16:17  В Грозном блокировали группу боевиков, обстрелявших полицейских |18.12 15:28  В столичном «Макдоналдсе» задержали шестерых посетителей |18.12 15:02  Фигуристка Юлия Липницкая пропустит турниры России, Европы и мира |18.12 11:15  Сын Кости Дзю выиграл своей первый профессиональный бой |18.12 10:48  Мария Захарова: после переговоров с Западом хотелось вымыть руки |18.12 10:18  Столтенберг объяснил сдержанность НАТО в Сирии |18.12 09:39  Российские ватерполистки стали чемпионками мира |18.12 09:15  Над Мурманском взорвался метеорит (ВИДЕО) |18.12 07:21  Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBO |18.12 06:41  Трамп резко ответил Мишель Обаме на ее выпад в его сторону |17.12 22:35  Поветкин извинился перед болельщиками за несостоявшийся бой со Стиверном |17.12 20:39  Министр спорта России считает, что Поветкина нужно наказать за допинг |17.12 19:29  Скончался пилот немецкого самолета, экстренно севшего в Домодедово |17.12 18:06  Шойгу обсудил ситуацию в Алеппо с главами военных ведомств Сирии и Ирана |17.12 17:00  Британия подозревает, что Россия вмешивается в ее внутренние дела |17.12 16:03  Путин выразил соболезнования Эрдогану и заверил в готовности сотрудничать в борьбе с терроризмом |17.12 15:08  На Байкале шесть человек провалились под лед |17.12 15:04  Россию и Японию свяжет железная дорога |17.12 14:42  КХЛ: Первый канал правильно отменил трансляцию матча Евротура |17.12 14:26  Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию в Алеппо |17.12 14:04  Силуанов рассказал, как будут в 2017 году расти зарплаты бюджетников |17.12 13:40  Стиверн разочаровался в Поветкине и улетел |17.12 12:52  Охранники одного из московских торговых центров жестоко избили посетителя

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//Наши опросы:

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Спорт

Взлеты и падения Николая Струнникова

19 декабря 2016, 00:29 [«АН-онлайн», Олег ГОВОРОВ, Александр ЛЮБИМОВ ]

Взлеты и падения Николая Струнникова
Фото: Википедия

На последнем крупном совещании по вопросам развития физкультуры и спорта с участием Президента страны, помимо важных кадровых и структурных изменений, была озвучена и не менее важная мысль. Изучать и восстанавливать историю всего отечественного спорта. Тем более, что здесь, как и во всей истории страны, еще много «белых пятен».

«Аргументы недели» рассказывают об уникальном спортсмене, первом в стране мировом рекордсмене – конькобежце Николае Василисковиче Струнникове, которому 19 декабря (по другим данным 16 декабря) исполнилось 130 лет. Его жизнь полна взлетов и падений.

Забегая несколько вперед, отметим, что Струнников – личность уникальная. Чуть более ста лет назад он первым из атлетов России выиграл чемпионат мира, установил мировой рекорд и победил на чемпионе Европы. До Струнникова эти высокие титулы не покорялись ни одному спортсмену России.

Более того, выиграв звание сильнейшего на планете и континенте, россиянин и на следующий год произвел настоящий фурор в спортивном мире. Он подтвердил свой успех, вновь став лучшим на мировом и европейских чемпионатах – первым в истории российского спорта двукратным обладателем почетных призов. Дополнил Струнников свое триумфальное шествие установлением феноменального мирового рекорда.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ В ЗООПАРКЕ

Первые серьезные успехи к Николаю пришли в 1906 году в конькобежном спорте. На чемпионате России по конькам, который проводился в Москве на катке Зоологического сада, он уступил только Николаю Седову, который в то время был одним из лучших скороходов мира. Отметим, что первые годы ХХ века два самыми популярными в Москве, были два катка: на Патриарших прудах и на пруду на территории Зоопарка. Именно там проходили все первенства страны и установлены почти все рекордные национальные достижения того времени.

Был период, когда каток в Зоологическом саду на Красной Пресне являлся едва ли не эпицентром самых главных спортивных событий в России. Зимой на льду местного катка каждую неделю проводились различные соревнования от местных, коммерческих, вплоть до первенства Российской Империи. Летом здесь также кипела спортивная жизнь. Был даже проект строительства в Зоологическом саду велосипедного трека. Его уже начали строить. Но затем нерадивые чиновники все бросили.

РАССТАВАНИЕ С ОЛИМПИЙСКОЙ МЕЧТОЙ

Два года спустя – в 1908 году Струнников на льду катка все того же Зоологического сада впервые стал чемпионом России.
А до этого, здесь же Струнников впервые выигрывает у своего тезки – Николая Седова. Но это противостояние памятно из-за другого, поистине уникального события.

13 января 1908 года по новому стилю (по старому – 31 декабря 1907 года ) на чемпионате Москвы на дистанции 3000 метров оба Николая впервые в истории скоростного бега на коньках пробежали эту дистанцию быстрее 5 минут. Николай Струнников показал время 4.58,5, а Николай Седов – 4.59,8. Через неделю должна была состояться новая дуэль. Но Седов неожиданно объявил о том, что не выйдет на старт. На этот раз был забег на дистанции 5000 метров. Струнников легко расправился со всеми соперниками, показав время 9.41,0.

В 1908 году в Лондоне состоялись IV Летние Олимпийские игры.

Британцы решили, что проведенная ими Олимпиада должны резко отличаться от предыдущих. И решили в Летнюю Олимпиаду включить зимние виды спорта. В начале прошлого века самыми популярными видами спорта зимой были скоростной бег на коньках и хоккей с мячом.

Сейчас это покажется странным, но первый национальный чемпионат по скоростному бегу на коньках организовали не нидерландцы, не норвежцы и не русские, а именно британцы. На самых первых первенствах планеты по конькобежному спорту представителей Туманного Альбиона было предостаточно. И они неоднократно финишировали в первой тройке.
Пионерами игры в хоккей с мячом были также англичане.

Еще в середине XIX века футболисты зимой брали клюшки, одевали коньки и выходили на лёд. Кстати, многие правила в хоккей с мячом «пришли» из футбола: одиннадцать игроков, два тайма, время перерыва между таймами: пятнадцать – двадцать минут, вратарская площадка и многие другие, которые хоккеисты с мячом «списали» с футбола. Остается добавить, что в позапрошлом веке на Туманном Альбине зимы были холодными и морозными. Это сейчас снег в Великобритании большая редкость.

Состязания по зимним видам на Олимпиаде 1908 года в Лондоне должны были пройти в последних числах октября. Было решено построить искусственный каток, на котором планировалось организовать соревнования по скоростному бегу на коньках и хоккею. Началось проектирование арены.

Британцы разослали приглашения сильнейшим скороходам в разные страны. Получил такое приглашение и Николай Струнников как чемпион России. До октября было далеко и Николай целенаправленно начал готовиться к поездке на Летнюю Олимпиаду. Но незадолго до начала Игр пришло сообщение из Лондона: конькобежные соревнования и матчи по хоккею с мячом отменены и исключены из программы Олимпиады.

Дело в том, что инженеры вынесли вердикт: такой огромный по площади каток с искусственным льдом построить нельзя. Причём безапелляционно заявили « Такой каток с искусственным льдом нельзя сконструировать не только сейчас, а вообще никогда». Пришлось расстаться с мечтой об олимпийской победе.

ВЕЛОСИПЕД ОКАЗАЛСЯ НИКОМУ НЕ НУЖЕН

Николай Струнников добился успехов не только в коньках. В 1909 году он сделал «золотой» дубль: выиграл чемпионаты России по скоростному бегу на коньках и велосипедному спорту. В отечественной истории спорта подобное удавалось только троим: Игорю Ипполитову, его отцу и его дяде соответственно: Василию и Платону. Единицам такое было под силу и в мире. Лишь один спортсмен в истории стал чемпионом мира в велоспорте и коньках – голландец Яап Эден.

В конце нулевых годов прошлого века популярность велосипедного спорта в России стала резко падать. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге в самом конце XIX века насчитывалось по дюжине велосипедных треков. А в начале XX века положение резко переменилось. К концу 1909 года ни в Москве, ни в Питере не осталось ни одного велодрома. Или как тогда называли их – циклодрома.

Струнникову приходилось ездить тренироваться в Тулу, где остался практически единственный на всю Россию нормальный велотрек. Николай в этот период успешно выступал в спринтерских дисциплинах, выиграл чемпионат России, устанавливал национальные рекорды. И в гите на 1 км с места превысил рекорд мира, который принадлежал тому самому знаменитому Япу Эдену, преодолев дистанцию за 1 минуту 14 секунд.

Было решено делегировать Струнникова на чемпионат мира, который проводился в августе 1909 года в Копенгагене. Струнников начал усиленно тренироваться. Каждое воскресенье ездил в Тулу, чтобы иметь возможность проводить занятия на треке.

Но неожиданно в самый последний момент спортивные руководители России заявили, что считают нецелесообразным отправлять Николая на первенство планеты. И это при том, что в июле Струнников установил несколько рекордом на традиционных для России в то время дисциплинах: треть версты, полвестры, версту и полторы версты.

Причем российские и зарубежные журналисты предсказывали успех нашему велосипедисту. Узнав о решении руководителей велосипедного спорта страны, Струнников в сердцах заявил, что больше не будет выступать в соревнованиях по велогонкам. Хотя уже позже возглавлял и велосипедный Союз России, и развивал мотоспорт.

При этом он был и счастливым семьянином и интересы его не ограничивались спортом.

Один из авторов этих строк, в свое время общался с вдовой легендарного спортсмена Ольгой Струнниковой, которой в то время было уже более 90 лет.

- ...Познакомилась я с Николаем Васильевичем Струнниковым совершенно случайно. – Рассказывала она. - Отец Коли Василиск Ермилович (впоследствии почему-то журналисты стали называть его Василием, но это ошибка) шел на свадьбу к сыну приятеля. И отец жениха предложил: «Василиск Ермилович, ты своего Кольку-то возьми с собой, чего ему дома сидеть». А я была лучшей подругой невесты и, как принято сейчас говорить, свидетельницей.

Невысокого роста молодой человек мне сразу понравился. Он как-то выделялся среди остальных. А как танцевал — ему равных не было! Помню, Коля хотел меня на танец пригласить, но его все опережали мои братья и их приятели. Мы тогда, наверное, только раз и станцевали. Потом он признался, что очень смущался.

На том празднестве нам толком познакомиться не удалось, и Коля потом стал искать возможность для новой встречи. Время было тогда другое, просто так прийти в гости к малознакомым людям было нельзя. Коля приложил немало усилий, чтобы его отец через своих знакомых сумел представить нас друг другу по бытовавшему тогда этикету. Затем Коля за мной ухаживал три года и только после этого сделал предложение. Свадьбу сыграли в 1908 году. У многих впоследствии создалось впечатление, что именно Коля привил мне любовь к катанию на коньках. Совсем не так было: и до нашего знакомства я часто ходила на каток и даже на велосипеде каталась, и очень уверенно. В начале века конькобежный спорт пользовался большой популярностью среди молодежи. Причем на каток приходили даже без коньков. Считалось хорошим тоном просто посещение катка. Его хозяева кроме массового катания устраивали различные представления, карнавалы. Это сейчас самый популярный вид спорта – футбол. А тогда именно коньки были самым любимым и популярным видом спорта России .

КОНЬКОБЕЖНЫЙ БОГ

В 1910 году Струнников впервые выступил на чкемпионатах Европы и мира. И сразу же произвел фурор. Он выиграл у всех мировых звезд конькобежного спорта, включая и пятикратного победителя мировых форумов, считавшегося в тот момент непобедимым, норвежца Оскара Матисена.

Из воспоминаний самого Николая Струнникова:

- В Выборге шёл дождь. Дорожка превратилась в кисель. Вставая на старт 1500 метров в паре с Матисеном, я про себя решил: «Всем проиграю, а тебе, голубчик, ни за что». Мне это удалось и я стал чемпионом Европы.

На чемпионате мира, который проходил в Финляндии – в Гельсингфорсе (нынешнем Хельсинки), погода также не баловала. Интересно, что изначально первенство планеты планировалось провести в Австрии, но там вместо льда зазеленела трава и на месте, где должны были соревноваться скороходы, появились альпийские луга.

Не намного лучше было и на катке в Хельсинки. К началу соревнований на заключительной дистанции – 10000 м лед не просто стал таять – он превратился в кашу! Когда Струнников вышел на старт, коньки уже не скользили, а проваливались. Но Николай снова победил. Так в 1910 году спортсмен России впервые в истории спорта стал чемпионом Европы и мира!

Год спустя Струнников выехал в Норвегию защищать свои титулы на европейском и мировом первенствах. В столице Норвегии – Христиании (ныне – Осло) он остановился в дешевой гостинице.

Когда организаторы первенства планеты узнали, что Струнников стеснен в средствах, и может даже пропустить турнир, то настояли на том, чтобы Николай переселился в фешенебельный отель. Все расходы русскому чемпиону оплатил Норвежский конькобежный союз, поселивший его в лучшем отеле города. Местные газеты пестрели заголовками: «Королю ледовой дорожки – королевские почести!».

В 1911 году Струнников вновь становится чемпионом мира на катке Тронхейма, и чемпионом Европы на льду Хамара. Россиянин добился и еще одного уникального достижения: за сезон 1910/11 года: Струнников не проиграл ни разу ни на одной дистанции. Даже пятикратный олимпийский чемпион американец Эрик Хайден, и наши Лидия Скобликова, на счету которой шесть золотых олимпийских наград, и Евгений Гришин, который побеждал четырежды на Белых Олимпиадах, не добивались такого никогда.

В том же году Струнников установил еще одно достижение – стал первым из российских атлетов, который установил мировой рекорд.

В 1894 году первый официальный чемпион мира голландец Яап Эден установил мировой рекорд на дистанции 5000 м – 8.37,6. Долгие шестнадцать лет никто из скороходов не мог приблизиться к этому результату. Ходили слухи, что Международный Союз Конькобежцев (ИСУ) даже собирается аннулировать это время, считая, что при подсчете кругов была сделана ошибка, и такое время показать никто не в состоянии.

Но в 1911 году на международных соревнованиях в Осло Струнников пробежал быстрее Эдена - 8.37,2. После финиша Струнникова судьи долго совещались, прежде, чем сделать объявление. А когда зрители, которых собралось на стадионе более двух тысяч, услышали сообщение о новом мировом рекорде, то устроили овацию. Правда официально его утвердили только в 1967 году, поскольку россиянин выступал вне конкурса.

В 1912 году Международный Союз Конькобежцев (ISU) прислал персональный вызов на Николая Струнникова для участия в очередных первенствах мира и Европы со словами: «…участие Струнникова ожидается с большим интересом и составит честь его организаторам и участникам».

Но то, что понимали представители других стран, не хотели понимать на его Родине. Российское конькобежное руководство не нашло необходимой суммы на эту поездку. Администрация Московского первого русского гимнастического общества «Сокол», за которое выступал Струнников, не нашла средств для посылки за границу представителя. Согласно регламенту на чемпионате мира вместе с конькобежцем в то время должны были присутствовать его официальный представитель и массажист.

Струнников в знак протеста в сердцах бросил занятия коньками, как это было ранее с велосипедом.

После Октябрьской революции Николай продолжал служить своему любимому делу — конькам. В 1920—1930-е годы он работал тренером, затем — техником-конструктором в строительных организациях Москвы. Лучшим его учеником был Александр Люскин, неоднократный призер чемпионатов страны, обладатель нескольких рекордов СССР.

Обращение «Аргументов недели» к высшим спортивным чиновникам

В наше время Струнникову давно бы присвоили звание заслуженного мастера спорта. Но, к сожалению, в первые годы советской власти дореволюционные успехи российских спортсменов замалчивали.

Даже звание мастера спорта вначале Струнников получил отнюдь не за достижения на конькобежной дорожке, а за выступления в мотогонках. И только перед самой смертью ему вручили удостоверение мастера спорта по его любимым конькам. Отметим: в Нидерландах в разные годы производились товары, как, например, шоколад, носящие имя Яапа Эдена. В Амстердаме есть каток Яапа Эдена. На родине об Эдене написано несколько книг.

В Норвегии свято чтут память об Оскаре Матисене. В его честь проводят международные соревнования, и по итогам сезона лучшему конькобежцу мира вручается – Оскар, приз в честь Матисена. Кстати, наши скороходы также становились его лауреатами. Последним российским обладателем приза стал в 1987 году Николай Гуляев, нынешний глава Москомспорта. 
«Аргументы недели» обращаются к самым высоким спортивным (и не только) чиновникам страны увековечить память первого отечественного рекордсмена мира и, как минимум, присвоить ему звание заслуженного мастера спорта

ПОРТРЕТ от «АН»

Николай Василискович Струнников
Родился 16 декабря (по другим данным 19 декабря) по новому стилю, 1886 года в селе Скнятино, Тверской области. Умер 12 января 1940 года в Москве, похоронен на Донском кладбище.
Чемпион мира по скоростному бегу на коньках 1910 и 1911 годов. Чемпион Европы по скоростному бегу на коньках 1910 и 1911 годов. Рекордсмен мира на дистанции 5000 метров.
Первым из скороходов «разменял» рубеж 5 минут на дистанции 3000 метров. Трехкратный чемпион России по конькам – 1908 – 1910 годов.
Рекордсмен России на всех дистанциях: 500, 1000, 1500, 3000, 5000, 10000 метрорв и классическом многоборье – единственный случай в истории отечественных коньков.
В течении сезона 1910-1911 не потерпел ни одного поражения ни на одной дистанции и по сумме многоборья.
Чемпион России по велоспорту 1909 года. Многократный рекордсмен России по велосипедному спорту на треке. Рекордсмен мира в гите на 1 км с места.
Из зимних видов спорта играл в хоккей с мячом. Активно занимался легкой атлетикой, плаванием, спортивной гимнастикой. Участник первого чемпионата Москвы по легкой атлетике.
Первым в мире стал применять в спортивно-тренировочном процессе круглогодичную подготовку. В качестве тренировки летом много играл в волейбол и футбол на пляже. 

Читайте также:

Другие новости спорта 

См. все новости дня 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Спорт

Взлеты и падения Николая Струнникова

Взлеты и падения Николая Струнникова

На последнем крупном совещании по вопросам развития физкультуры и спорта с участием Президента страны, помимо важных кадровых и структурных изменений, была озвучена и не менее важная мысль. Изучать и восстанавливать историю всего отечественного спорта. Тем более, что здесь, как и во всей истории страны, еще много «белых пятен».

//Общество

Дмитрий Медведев рассказал про свой новогодний стол

Дмитрий Медведев рассказал про свой новогодний стол

Глава кабинета министров России в интервью программе «Итоги недели» рассказал, чем будет украшать «премьерский стол» на Новый год. Медведев заявил, что на его столе будет и рыба, и мясо, и овощи.

//Экономика

Почему русские бизнесмены предпочитают Запад, а не Восток

Почему русские бизнесмены предпочитают Запад, а не Восток

Если вдруг что-то случится в России, то, как сказал герой одного фильма, главное – добежать до канадской границы. В нашем случае – до Шереметьево, два часа полёта, и ты уже в Европе, откуда выдачи нет.

//Общество

В словаре русского языка могут появиться слова "мимими" и "тырнет"

В словаре русского языка могут появиться слова "мимими" и "тырнет"

Новый словарь русского языка, переизданный к 2020 году, может пополниться новыми словами, часто употребляемыми россиянами не только в социальных сетях, но и в солидных публицистических текстах последнего десятилетия.

//Хайтек

Одиноким японцам предлагают обзавестись голографической женой (ВИДЕО)

Одиноким японцам предлагают обзавестись голографической женой (ВИДЕО)

Японская компания Vinclu решила скрасить жизнь одиноких мужчин, предложив им свою инновационную модель – голографическую подругу. Она представляет собой модель девушки в стиле японских анимэ по имени Азума Хикари.

//Криминал

В Москве задержали таксиста и его спутника, ограбивших иностранцев

В Москве задержали таксиста и его спутника, ограбивших иностранцев

Сотрудникам столичной полиции удалось задержать двоих мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении на двоих французов и англичанку при поездке в такси из центра Москвы на окраину города.

//Происшествия

Массовое отравление в Иркутске могло быть вызвано настойкой боярышника

Массовое отравление в Иркутске могло быть вызвано настойкой боярышника

Немногим ранее “АН-онлайн” сообщали о том, что в больницы Иркутска были доставлены десять человек с острым отравлением суррогатным алкоголем. К данному моменты стало известно о еще нескольких жертвах.

//Шоу-бизнес

Дочь Гузеевой гостит в Тбилиси у бывшего мужа мамы (ФОТО)

Дочь Гузеевой гостит в Тбилиси у бывшего мужа мамы (ФОТО)

16-летняя дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Лёля (так называют девушку в семье) проводит каникулы в Тбилиси в гостях у бывшего мужа мамы Кахи Толордава. Их совместное фото опубликовала в Instagram сама Лариса.

//Непознанное

Астрономы обнаружили межгалактическую базу инопланетян (ФОТО)

Астрономы обнаружили межгалактическую базу инопланетян (ФОТО)

В приложении Google Sky астрономы-любители обнаружили межгалактическую инопланетную базу инопланетян. Объект невероятных размеров имеет, судя по всему, рукотворное происхождение, но его создал не человек.

//В мире

Совбез ООН согласовал компромиссный вариант проекта резолюции по Алеппо

Совбез ООН согласовал компромиссный вариант проекта резолюции по Алеппо

Члены Совета Безопасности ООН согласовали компромиссный вариант проекта резолюции по присутствию международных наблюдателей в Алеппо. Об этом заявил постпред России при организации Виталий Чуркин.

//В мире

Американские сенаторы призвали к созданию комитета по расследованию кибератак

Американские сенаторы призвали к созданию комитета по расследованию кибератак

Группа американских сенаторов, включая лидера демократов в сенате Чарльза Шумера, выступила за создание комитета, которому будет поручено расследование кибератак во время прошедших в стране выборов.

//Новости ADWILE

//В мире

Минсельхоз Белоруссии обвинил Россельхознадзор в предвзятом отношении к белорусским товарам

Минсельхоз Белоруссии обвинил Россельхознадзор в предвзятом отношении к белорусским товарам

Запрет на поставки товаров белорусских предприятий и предвзятое отношение при проверках белорусских продуктов является нарушением договоренностей, заявил замминистра сельского хозяйства Игорь Брыло.

//В мире

В Иордании удалось освободить 10 заложников

В Иордании удалось освободить 10 заложников

В Иордании, где в древней крепости группа вооруженных людей удерживает заложников, удалось освободить 10 человек. При этом еще один сотрудник сил безопасности был убит в ходе перестрелки с терроритстами.

//Происшествия

Кадыров сообщил об итогах спецоперации в Грозном

Кадыров сообщил об итогах спецоперации в Грозном

Сегодня в Грозном и его окрестностях силовые ведомства Чечни провели спецоперацию, в ходе которой семеро боевиков были уничтожены, еще четверо - задержаны. Действиями на месте руководил глава республики.

//В мире

Более 50% американцев не верят, что Россия помогла Трампу победить, показал опрос

Более 50% американцев не верят, что Россия помогла Трампу победить, показал опрос

Несмотря на часто звучащие заявления американских политиков о том, что Россия якобы повлияла на результаты выборов в США и тем самым помогла Трампу одержать победу, больше половины американцев в это не верят.

//Политика

Россия выступит в Совбезе ООН со своим проектом резолюции по Алеппо

Россия выступит в Совбезе ООН со своим проектом резолюции по Алеппо

Как ранее сегодня стало известно, Россия не поддержит предложенный Францией проект резолюции по размещению в сирийском Алеппо международных наблюдателей, но предложит Совбезу ООН альтернативный проект.

//В мире

В СМИ заметили противоречия в заявлениях Обамы и демократов о хакерах

В СМИ заметили противоречия в заявлениях Обамы и демократов о хакерах

Обвинения в кибератаках на компьютеры демократов звучали в адрес России на протяжении последних месяцев. Однако заявления президента США и председателя Национального комитета Демпартии противоречат друг другу.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

В Иордании удалось освободить часть захваченных заложников

В Иордании удалось освободить часть захваченных заложников

В Иордании, где сегодня группа вооруженных людей захватила заложников и укрылась в древней крепости, несколько человек удалось освободить. Однако при этом число погибших в перестрелке возросло до семи.

//Культура

Что читают на просторах России?

Что читают на просторах России?

По данным Книжной палаты, в 2016 г. в абсолютных лидерах учебники, на них приходится треть новых изданий. Ещё пятую часть бумажного потока, что особенно важно, даёт новая научная литература.

//Политика

Постпред России при ООН заявил о невыполнимости резолюции по наблюдателям в Алеппо

Постпред России при ООН заявил о невыполнимости резолюции по наблюдателям в Алеппо

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил сегодня о невыполнимости предложений, сформулированных во французском проекте резолюции по размещению в Алеппо международных наблюдателей.

//В мире

В Верховном совете ДНР придумали, чем Папа римский сможет помочь республике

В Верховном совете ДНР придумали, чем Папа римский сможет помочь республике

Представитель Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти сообщил, что Папа римский хотел бы приехать в Донбасс. В ответ на это в Верховном совете ДНР предположили, какую помощь он мог бы оказать.

//Наука

Ученые составили список самых загадочных болезней человечества

Ученые составили список самых загадочных болезней человечества

Даже в 21 веке ученые не разгадали причину многих страшных болезней, противоядия от которых не существует по сей день. Лидирует в списке загадочных недугов Марбургский вирус, переносимый обезьянами.

//В мире

В Иордании 14 туристов были захвачены в заложники

В Иордании 14 туристов были захвачены в заложники

По меньшей мере пять человек, включая иностранного туриста, были убиты и девять ранены в результате атаки группы вооруженных людей в городе Эль-Карак в Иордании. 14 человек были захвачены в заложники.

//Новости партнеров

//Общество

К 2035 году в крупных городах не останется мест на кладбищах - прогноз ученых

К 2035 году в крупных городах не останется мест на кладбищах - прогноз ученых

За историю существования человечества на Земле скончались более 100,8 млрд людей. Ежегодно их число увеличивается на 0,8%. Погребение такого количества трупов является проблемой для мегаполисов и в целом для планеты.

//В мире

Экс-президент Польши считает, что Анджей Дуда должен уйти в отставку

Экс-президент Польши считает, что Анджей Дуда должен уйти в отставку

Бывший польский президент Лех Валенса убежден, что единственный выход из кризиса в стране - уход правящей партии “Право и справедливость” и отставка действующего главы государства Анджея Дуды .

//Происшествия

В Иркутске суррогатным алкоголем отравились десять человек

В Иркутске суррогатным алкоголем отравились десять человек

В иркутские больницы за последние два дня было доставлено десять человек с острым химическим отравлением суррогатным алкоголем. Пятерых человек врачам спасти не удалось, еще пятеро находятся в коме.

//Происшествия

В Грозном ликвидированы последние из напавших на полицейских бандитов

В Грозном ликвидированы последние из напавших на полицейских бандитов

В Грозном удалось ликвидировать пятерых боевиков. Это последние бандиты из числа тех, кто минувшей ночью совершил ряд нападений на сотрудников полиции. Спецоперацией руководил глава республики Рамзан Кадыров.

//Общество

Раскрыт секрет долголетия разведчиков

Раскрыт секрет долголетия разведчиков

20 декабря – праздник у сотрудников российских спецслужб. За 96 лет он не раз менял официальное название. Но в народе его по-прежнему называют День чекиста. К этой дате секретом долголетия разведчиков поделился полковник в отставке Александр Столяров, которому самому далеко за восемьдесят.

//В мире

Представитель Ватикана: Папа римский хочет посетить Донбасс

Представитель Ватикана: Папа римский хочет посетить Донбасс

В ходе своего визита в Луганскую народную республику посол Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти сообщил, что Папа римский выразил желание посетить Донбасс для встречи с верующими.

//Общество

России нужен царь

России нужен царь

Россия, возможно, просто им беременна? Как ни назови нашего руководителя: хоть императором-царём, генсеком или президентом, хоть кем, он всё равно правит всю жизнь.

//Происшествия

В Грозном блокировали группу боевиков, обстрелявших полицейских

В Грозном блокировали группу боевиков, обстрелявших полицейских

Группа боевиков, напавшая на сотрудников правоохранительных органов города Грозный сегодня ночью, была блокирована у кладбища в Старопромысловском районе города. Ведется спецоперация по обезвреживанию бандитов.

//В мире

Массовая акция протеста оппозиции проходит у здания Конституционного суда в Варшаве

Массовая акция протеста оппозиции проходит у здания Конституционного суда в Варшаве

Уже несколько дней подряд в Варшаве не прекращаются массовые акции протеста в связи с разразившимся в Польше парламентским кризисом. В настоящий момент протестующие собрались у здания Конституционного суда.

//Происшествия

В столичном «Макдоналдсе» задержали шестерых посетителей

В столичном «Макдоналдсе» задержали шестерых посетителей

По соседству со станцией метро «Юго-Западная» в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» полицейские задержали шестерых посетителей заведения. В рамках какой операции были задержаны подозреваемые, не сообщается.
helikon

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Спортивная галерея

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры