Взлеты и падения Николая Струнникова

На последнем крупном совещании по вопросам развития физкультуры и спорта с участием Президента страны, помимо важных кадровых и структурных изменений, была озвучена и не менее важная мысль. Изучать и восстанавливать историю всего отечественного спорта. Тем более, что здесь, как и во всей истории страны, еще много «белых пятен».

«Аргументы недели» рассказывают об уникальном спортсмене, первом в стране мировом рекордсмене – конькобежце Николае Василисковиче Струнникове, которому 19 декабря (по другим данным 16 декабря) исполнилось 130 лет. Его жизнь полна взлетов и падений.

Забегая несколько вперед, отметим, что Струнников – личность уникальная. Чуть более ста лет назад он первым из атлетов России выиграл чемпионат мира, установил мировой рекорд и победил на чемпионе Европы. До Струнникова эти высокие титулы не покорялись ни одному спортсмену России.

Более того, выиграв звание сильнейшего на планете и континенте, россиянин и на следующий год произвел настоящий фурор в спортивном мире. Он подтвердил свой успех, вновь став лучшим на мировом и европейских чемпионатах – первым в истории российского спорта двукратным обладателем почетных призов. Дополнил Струнников свое триумфальное шествие установлением феноменального мирового рекорда.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ В ЗООПАРКЕ

Первые серьезные успехи к Николаю пришли в 1906 году в конькобежном спорте. На чемпионате России по конькам, который проводился в Москве на катке Зоологического сада, он уступил только Николаю Седову, который в то время был одним из лучших скороходов мира. Отметим, что первые годы ХХ века два самыми популярными в Москве, были два катка: на Патриарших прудах и на пруду на территории Зоопарка. Именно там проходили все первенства страны и установлены почти все рекордные национальные достижения того времени.

Был период, когда каток в Зоологическом саду на Красной Пресне являлся едва ли не эпицентром самых главных спортивных событий в России. Зимой на льду местного катка каждую неделю проводились различные соревнования от местных, коммерческих, вплоть до первенства Российской Империи. Летом здесь также кипела спортивная жизнь. Был даже проект строительства в Зоологическом саду велосипедного трека. Его уже начали строить. Но затем нерадивые чиновники все бросили.

РАССТАВАНИЕ С ОЛИМПИЙСКОЙ МЕЧТОЙ

Два года спустя – в 1908 году Струнников на льду катка все того же Зоологического сада впервые стал чемпионом России.

А до этого, здесь же Струнников впервые выигрывает у своего тезки – Николая Седова. Но это противостояние памятно из-за другого, поистине уникального события.

13 января 1908 года по новому стилю (по старому – 31 декабря 1907 года ) на чемпионате Москвы на дистанции 3000 метров оба Николая впервые в истории скоростного бега на коньках пробежали эту дистанцию быстрее 5 минут. Николай Струнников показал время 4.58,5, а Николай Седов – 4.59,8. Через неделю должна была состояться новая дуэль. Но Седов неожиданно объявил о том, что не выйдет на старт. На этот раз был забег на дистанции 5000 метров. Струнников легко расправился со всеми соперниками, показав время 9.41,0.

В 1908 году в Лондоне состоялись IV Летние Олимпийские игры.

Британцы решили, что проведенная ими Олимпиада должны резко отличаться от предыдущих. И решили в Летнюю Олимпиаду включить зимние виды спорта. В начале прошлого века самыми популярными видами спорта зимой были скоростной бег на коньках и хоккей с мячом.

Сейчас это покажется странным, но первый национальный чемпионат по скоростному бегу на коньках организовали не нидерландцы, не норвежцы и не русские, а именно британцы. На самых первых первенствах планеты по конькобежному спорту представителей Туманного Альбиона было предостаточно. И они неоднократно финишировали в первой тройке.

Пионерами игры в хоккей с мячом были также англичане.

Еще в середине XIX века футболисты зимой брали клюшки, одевали коньки и выходили на лёд. Кстати, многие правила в хоккей с мячом «пришли» из футбола: одиннадцать игроков, два тайма, время перерыва между таймами: пятнадцать – двадцать минут, вратарская площадка и многие другие, которые хоккеисты с мячом «списали» с футбола. Остается добавить, что в позапрошлом веке на Туманном Альбине зимы были холодными и морозными. Это сейчас снег в Великобритании большая редкость.

Состязания по зимним видам на Олимпиаде 1908 года в Лондоне должны были пройти в последних числах октября. Было решено построить искусственный каток, на котором планировалось организовать соревнования по скоростному бегу на коньках и хоккею. Началось проектирование арены.

Британцы разослали приглашения сильнейшим скороходам в разные страны. Получил такое приглашение и Николай Струнников как чемпион России. До октября было далеко и Николай целенаправленно начал готовиться к поездке на Летнюю Олимпиаду. Но незадолго до начала Игр пришло сообщение из Лондона: конькобежные соревнования и матчи по хоккею с мячом отменены и исключены из программы Олимпиады.

Дело в том, что инженеры вынесли вердикт: такой огромный по площади каток с искусственным льдом построить нельзя. Причём безапелляционно заявили « Такой каток с искусственным льдом нельзя сконструировать не только сейчас, а вообще никогда». Пришлось расстаться с мечтой об олимпийской победе.



ВЕЛОСИПЕД ОКАЗАЛСЯ НИКОМУ НЕ НУЖЕН

Николай Струнников добился успехов не только в коньках. В 1909 году он сделал «золотой» дубль: выиграл чемпионаты России по скоростному бегу на коньках и велосипедному спорту. В отечественной истории спорта подобное удавалось только троим: Игорю Ипполитову, его отцу и его дяде соответственно: Василию и Платону. Единицам такое было под силу и в мире. Лишь один спортсмен в истории стал чемпионом мира в велоспорте и коньках – голландец Яап Эден.

В конце нулевых годов прошлого века популярность велосипедного спорта в России стала резко падать. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге в самом конце XIX века насчитывалось по дюжине велосипедных треков. А в начале XX века положение резко переменилось. К концу 1909 года ни в Москве, ни в Питере не осталось ни одного велодрома. Или как тогда называли их – циклодрома.

Струнникову приходилось ездить тренироваться в Тулу, где остался практически единственный на всю Россию нормальный велотрек. Николай в этот период успешно выступал в спринтерских дисциплинах, выиграл чемпионат России, устанавливал национальные рекорды. И в гите на 1 км с места превысил рекорд мира, который принадлежал тому самому знаменитому Япу Эдену, преодолев дистанцию за 1 минуту 14 секунд.

Было решено делегировать Струнникова на чемпионат мира, который проводился в августе 1909 года в Копенгагене. Струнников начал усиленно тренироваться. Каждое воскресенье ездил в Тулу, чтобы иметь возможность проводить занятия на треке.

Но неожиданно в самый последний момент спортивные руководители России заявили, что считают нецелесообразным отправлять Николая на первенство планеты. И это при том, что в июле Струнников установил несколько рекордом на традиционных для России в то время дисциплинах: треть версты, полвестры, версту и полторы версты.

Причем российские и зарубежные журналисты предсказывали успех нашему велосипедисту. Узнав о решении руководителей велосипедного спорта страны, Струнников в сердцах заявил, что больше не будет выступать в соревнованиях по велогонкам. Хотя уже позже возглавлял и велосипедный Союз России, и развивал мотоспорт.

При этом он был и счастливым семьянином и интересы его не ограничивались спортом.

Один из авторов этих строк, в свое время общался с вдовой легендарного спортсмена Ольгой Струнниковой, которой в то время было уже более 90 лет.

- ...Познакомилась я с Николаем Васильевичем Струнниковым совершенно случайно. – Рассказывала она. - Отец Коли Василиск Ермилович (впоследствии почему-то журналисты стали называть его Василием, но это ошибка) шел на свадьбу к сыну приятеля. И отец жениха предложил: «Василиск Ермилович, ты своего Кольку-то возьми с собой, чего ему дома сидеть». А я была лучшей подругой невесты и, как принято сейчас говорить, свидетельницей.

Невысокого роста молодой человек мне сразу понравился. Он как-то выделялся среди остальных. А как танцевал — ему равных не было! Помню, Коля хотел меня на танец пригласить, но его все опережали мои братья и их приятели. Мы тогда, наверное, только раз и станцевали. Потом он признался, что очень смущался.

На том празднестве нам толком познакомиться не удалось, и Коля потом стал искать возможность для новой встречи. Время было тогда другое, просто так прийти в гости к малознакомым людям было нельзя. Коля приложил немало усилий, чтобы его отец через своих знакомых сумел представить нас друг другу по бытовавшему тогда этикету. Затем Коля за мной ухаживал три года и только после этого сделал предложение. Свадьбу сыграли в 1908 году. У многих впоследствии создалось впечатление, что именно Коля привил мне любовь к катанию на коньках. Совсем не так было: и до нашего знакомства я часто ходила на каток и даже на велосипеде каталась, и очень уверенно. В начале века конькобежный спорт пользовался большой популярностью среди молодежи. Причем на каток приходили даже без коньков. Считалось хорошим тоном просто посещение катка. Его хозяева кроме массового катания устраивали различные представления, карнавалы. Это сейчас самый популярный вид спорта – футбол. А тогда именно коньки были самым любимым и популярным видом спорта России .

КОНЬКОБЕЖНЫЙ БОГ

В 1910 году Струнников впервые выступил на чкемпионатах Европы и мира. И сразу же произвел фурор. Он выиграл у всех мировых звезд конькобежного спорта, включая и пятикратного победителя мировых форумов, считавшегося в тот момент непобедимым, норвежца Оскара Матисена.

Из воспоминаний самого Николая Струнникова:

- В Выборге шёл дождь. Дорожка превратилась в кисель. Вставая на старт 1500 метров в паре с Матисеном, я про себя решил: «Всем проиграю, а тебе, голубчик, ни за что». Мне это удалось и я стал чемпионом Европы.

На чемпионате мира, который проходил в Финляндии – в Гельсингфорсе (нынешнем Хельсинки), погода также не баловала. Интересно, что изначально первенство планеты планировалось провести в Австрии, но там вместо льда зазеленела трава и на месте, где должны были соревноваться скороходы, появились альпийские луга.

Не намного лучше было и на катке в Хельсинки. К началу соревнований на заключительной дистанции – 10000 м лед не просто стал таять – он превратился в кашу! Когда Струнников вышел на старт, коньки уже не скользили, а проваливались. Но Николай снова победил. Так в 1910 году спортсмен России впервые в истории спорта стал чемпионом Европы и мира!

Год спустя Струнников выехал в Норвегию защищать свои титулы на европейском и мировом первенствах. В столице Норвегии – Христиании (ныне – Осло) он остановился в дешевой гостинице.

Когда организаторы первенства планеты узнали, что Струнников стеснен в средствах, и может даже пропустить турнир, то настояли на том, чтобы Николай переселился в фешенебельный отель. Все расходы русскому чемпиону оплатил Норвежский конькобежный союз, поселивший его в лучшем отеле города. Местные газеты пестрели заголовками: «Королю ледовой дорожки – королевские почести!».

В 1911 году Струнников вновь становится чемпионом мира на катке Тронхейма, и чемпионом Европы на льду Хамара. Россиянин добился и еще одного уникального достижения: за сезон 1910/11 года: Струнников не проиграл ни разу ни на одной дистанции. Даже пятикратный олимпийский чемпион американец Эрик Хайден, и наши Лидия Скобликова, на счету которой шесть золотых олимпийских наград, и Евгений Гришин, который побеждал четырежды на Белых Олимпиадах, не добивались такого никогда.

В том же году Струнников установил еще одно достижение – стал первым из российских атлетов, который установил мировой рекорд.

В 1894 году первый официальный чемпион мира голландец Яап Эден установил мировой рекорд на дистанции 5000 м – 8.37,6. Долгие шестнадцать лет никто из скороходов не мог приблизиться к этому результату. Ходили слухи, что Международный Союз Конькобежцев (ИСУ) даже собирается аннулировать это время, считая, что при подсчете кругов была сделана ошибка, и такое время показать никто не в состоянии.

Но в 1911 году на международных соревнованиях в Осло Струнников пробежал быстрее Эдена - 8.37,2. После финиша Струнникова судьи долго совещались, прежде, чем сделать объявление. А когда зрители, которых собралось на стадионе более двух тысяч, услышали сообщение о новом мировом рекорде, то устроили овацию. Правда официально его утвердили только в 1967 году, поскольку россиянин выступал вне конкурса.

В 1912 году Международный Союз Конькобежцев (ISU) прислал персональный вызов на Николая Струнникова для участия в очередных первенствах мира и Европы со словами: «…участие Струнникова ожидается с большим интересом и составит честь его организаторам и участникам».

Но то, что понимали представители других стран, не хотели понимать на его Родине. Российское конькобежное руководство не нашло необходимой суммы на эту поездку. Администрация Московского первого русского гимнастического общества «Сокол», за которое выступал Струнников, не нашла средств для посылки за границу представителя. Согласно регламенту на чемпионате мира вместе с конькобежцем в то время должны были присутствовать его официальный представитель и массажист.

Струнников в знак протеста в сердцах бросил занятия коньками, как это было ранее с велосипедом.

После Октябрьской революции Николай продолжал служить своему любимому делу — конькам. В 1920—1930-е годы он работал тренером, затем — техником-конструктором в строительных организациях Москвы. Лучшим его учеником был Александр Люскин, неоднократный призер чемпионатов страны, обладатель нескольких рекордов СССР.

Обращение «Аргументов недели» к высшим спортивным чиновникам

В наше время Струнникову давно бы присвоили звание заслуженного мастера спорта. Но, к сожалению, в первые годы советской власти дореволюционные успехи российских спортсменов замалчивали.

Даже звание мастера спорта вначале Струнников получил отнюдь не за достижения на конькобежной дорожке, а за выступления в мотогонках. И только перед самой смертью ему вручили удостоверение мастера спорта по его любимым конькам. Отметим: в Нидерландах в разные годы производились товары, как, например, шоколад, носящие имя Яапа Эдена. В Амстердаме есть каток Яапа Эдена. На родине об Эдене написано несколько книг.

В Норвегии свято чтут память об Оскаре Матисене. В его честь проводят международные соревнования, и по итогам сезона лучшему конькобежцу мира вручается – Оскар, приз в честь Матисена. Кстати, наши скороходы также становились его лауреатами. Последним российским обладателем приза стал в 1987 году Николай Гуляев, нынешний глава Москомспорта.

«Аргументы недели» обращаются к самым высоким спортивным (и не только) чиновникам страны увековечить память первого отечественного рекордсмена мира и, как минимум, присвоить ему звание заслуженного мастера спорта



ПОРТРЕТ от «АН»

Николай Василискович Струнников

Родился 16 декабря (по другим данным 19 декабря) по новому стилю, 1886 года в селе Скнятино, Тверской области. Умер 12 января 1940 года в Москве, похоронен на Донском кладбище.

Чемпион мира по скоростному бегу на коньках 1910 и 1911 годов. Чемпион Европы по скоростному бегу на коньках 1910 и 1911 годов. Рекордсмен мира на дистанции 5000 метров.

Первым из скороходов «разменял» рубеж 5 минут на дистанции 3000 метров. Трехкратный чемпион России по конькам – 1908 – 1910 годов.

Рекордсмен России на всех дистанциях: 500, 1000, 1500, 3000, 5000, 10000 метрорв и классическом многоборье – единственный случай в истории отечественных коньков.

В течении сезона 1910-1911 не потерпел ни одного поражения ни на одной дистанции и по сумме многоборья.

Чемпион России по велоспорту 1909 года. Многократный рекордсмен России по велосипедному спорту на треке. Рекордсмен мира в гите на 1 км с места.

Из зимних видов спорта играл в хоккей с мячом. Активно занимался легкой атлетикой, плаванием, спортивной гимнастикой. Участник первого чемпионата Москвы по легкой атлетике.

Первым в мире стал применять в спортивно-тренировочном процессе круглогодичную подготовку. В качестве тренировки летом много играл в волейбол и футбол на пляже.

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