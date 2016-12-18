Фигуристка Юлия Липницкая пропустит турниры России, Европы и мира

Чемпионка Олимпиады фигуристка Юлия Липницкая поскользнулась на тротуаре и неудачно упала. При падении спортсменка травмировала тазобедренный сустав и поясницу. В соревнованиях фигуристка участвовать не будет.

Липницкой придется из-за травмы пропустить ближайшие чемпионаты России, Европы и мировой турнир по фигурному катанию, передает ТАСС.

О состоянии спортсменки журналистам рассказал тренер Липницкой Алексей Урманов. Спортсменка будет проходить лечение в Москве.

Ранее «АН-онлайн» передавали о травме Липницкой на столичном этапе Гран-при, когда у спортсменки при выполнении произвольной программы свело ногу.