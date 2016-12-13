Поветкин: в бою против Стиверна расслабляться нельзя

Российский боксёр-супертяжеловес Александр Поветкин считает, что в бою с канадцем Бермейном Стиверном ему надо быть предельно внимательным. Об этом россиянин рассказал на пресс-конференции перед поединком, в котором он поспорит со Стиверном за звание обязательного претендента на чемпионский титул WBC.

«Стиверн – достойный соперник, сильный, мощный боксёр, конечно, с хорошим и сильным ударом, поэтому расслабляться точно нельзя – надо быть сосредоточенным, но я готов ко всему», – сказал Поветкин

Напомним, что 21 мая в Москве должен был состояться бой между Поветкиным и действующим обладателем чемпионского пояса WBC Деонтеем Уайлдером, однако, поединок перенесли из-за обнаруженного в допинг-пробе россиянина мельдония. WBC провел собственное расследование ситуации, после которого с Поветкина сняли все санкции. При этом Уайлдер в ближайшее время не сможет встретиться с Поветкиным из-за травмы, а россиянина обязали провести бой против второго номера рейтинга организации в супертяжёлом весе Стиверна.

На счету 37-летнего россиянина 30 побед (22 нокаутом) и одно поражение. 38-летний Стиверн за свою профессиональную карьеру провёл 28 боёв, в которых одержал 25 побед (21 нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок завершился вничью.

Бой Поветкин – Стиверн пройдёт 17 декабря в Екатеринбурге.