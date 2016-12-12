Роналду в четвёртый раз получил «Золотой мяч» - награду лучшему футболисту мира

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за испанский футбольный клуб «Реал», удостоен премии «Золотой мяч» – награды, которую журнал France Football вручает лучшему футболисту мира по итогам года. Об этом сообщается на странице журнала в соцсети Twitter.

Для Роналду это уже четвёртый «Золотой мяч», ранее футболист получал награду в 2008, 2013 и 2014 годах. В нынешнем году нападающий вместе со своим клубом выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе национальной сборной Португалии стал чемпионом Европы.

«Золотой мяч» вручается с 1956 года, в этот раз победителя определяли спортивные журналисты вместе со специальным жюри журнала France Football.

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