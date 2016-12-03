Шахматный министр обороны, к сожалению, капитулировал

Почти месяц весь мир - и не только шахматный - с огромным интересом наблюдал за матчем на звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и нашим Сергеем Карякиным. Магнус Карлсен сумел победить лишь, скажем футбольным языком, в дополнительное время. И отстоял свой титул. 2 декабря Сергей Карякин вернулся в Москву, и журналисты «АН» переговорили со многими людьми, которые были непосредственными участниками матча или же наблюдали за ним.

КАРЛСЕН ЗАМЕНИЛ ВРАТАРЯ ВО ВРЕМЯ СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ

Ян Непомнящий секундант и один из тренеров Сергея Карякина международный гроссмейстер, чемпион Европы 2010 года. чемпион России 2010 года:

- С обоими шахматистами, которые играли матч на звание чемпиона мира, я очень хорошо знаком. С Магнусом Карлсеном в 2015 году вместе были на специальных сборах, позже помогал Карякину. В том числе и в самом матче за шахматную корону.

Было очень и очень приятно, что благодаря этому финалу во всем мире увеличился интерес к шахматам. В первую очередь в России. И, конечно, в Норвегии. Норвежские статистики посчитали, и это подтвердили члены Клуба истории и статистики спорта, что каждый пятый (!) житель этой страны внимательно следил как развиваются события в тай – брейке.

Что касается Нью-Йорка скажу так - интерес к матчу был достаточно большой. Небольшая по вместимости зона, где находились зрители, всегда была заполнена до отказа. Конечно, за океаном шахматам далеко до спорта номер один в США – американского футбол, который показывали минимум по четырем телеканалам, но тем не менее популярность этой самой интеллектуальной игры растет.

Теперь о самом матче. Ожидал, что увижу какие – нибудь дебютные откровения. Но, к сожалению, так и не увидел ничего оригинального. Ни у одного гроссмейстера, ни у другого. Белые не сумели создать серьезных преимуществ в дебюте перед черными. е Получалась очень сбалансированная и равная борьба.

Перед двенадцатой партией классических шахмат Карлсен сделал гениальный ход. Нет, все-таки не буду выражаться так высокопарно. Перед тай - брейком норвежец выбрал правильное и очень сильное решение.

Чемпион мира буквально вынудил соперника быстро сыграть вничью. И за счет этой ничьей у него образовалось почти настоящий отпуск - три выходных подряд. Хотя, не выиграй он матч, то это был бы повод для иронии. Если не сказать больше. Могли быть и более серьезные обвинения.

С чем можно сравнить эту идею? По футбольному это можно сравнить с тем, что перед серией пенальти на поле выходит новый вратарь.

Если разбирать матч по частям, и вначале классику, то все партии прошли довольно сухо. Не было пресловутой романтики. Опять, же проводя аналогии с футболом, можно сказать, что на табло были «одни нули». У меня сейчас спрашивают стоило ли рисковать Карякину после того, как он повел в счете? И возможна ли была общая победа? Трудно сказать. Во – первых была боязнь того, что начав рисковать, можно и проиграть. Были мысли, что отыграть даже счет 1:0 при таком малом количестве партий не так уж и просто. Правда, Карлсен сумел это сделать. Причем хочу отметить, что оба гроссмейстера играют не одном и том же стиле, но у них есть много похожего. И поэтому это сложнее вдвойне.

Позиция была очень сложная. Шансы на победу были. Но далеко не стопроцентные. Да, можно было получить большой перевес. Но конкретного пути к гарантированной победе, все же не было. А последствия могли быть плачевные. Поэтому Карякин и не рисковал.

Что ж если в классических шахматах было скажем так - все спокойно, то в тай – брейке было много интересных и рискованных ходов, и комбинаций, в том числе и в заключительной партии, была даже комбинаций с жертвой ферзя со стороны Карлсена. Чемпион мира сыграл на этой стадии просто великолепно!Ё

ДЛЯ ПОБЕДЫ НАДО АТАКОВАТЬ И РИСКОВАТЬ

Анатолий Бышовец, наставник футбольной сборной СССР – чемпиона Олимпиады-1988, , по мнению профессионалов играет на уровне мастера спорта по шахматам:

- За поединком двух лучших гроссмейстеров мира внимательно наблюдала не только шахматная общественность, но и люди, которые редко уделяют внимание этому виду спорта. Знаю, что и многие футболисты с огромным интересом за этим матчем следили. Даже ночами не спали, слушали комментарии.

Весь матч Карякин демонстрировал, что он удивительный стратег, умеющий прекрасно защищаться. Недаром в этой среде его Шахматным Министром Обороны. Были случаи во время матча, когда своими ответами на казалось очень оригинальные ходы, он ставил в тупик Карлсена. И все это привело, к тому, что в последней партии классических шахмат, Карлсен «тупо» играл на ничью. Но, только защищаясь, неельзя выиграть. Говоря футбольным языком, даже великолепно защищаясь, ты отступаешь к своим воротам, и тем самым создаешь некоторую угрозу для них. К сожалению, на атакующие действия Карякина и не хватило. Добавлю, что для победы надо не только атаковать, но часто и рисковать. В одной из партии Карякин стал осторожничать и не пошел в атаку. В результате ничья. Если бы рискнул, то мог бы и выиграть. В этом случае счет стал бы 2:0 и тогда его общая победа вряд ли бы вызывала сомнения. И Карякина, и его штаб посчитали, что минимального преимущества в таком напряженном матче будет достаточно для победы. Но просчитались. В следующей партии Карлсен сравнял счет.

В КЛАССИЧЕСКИЕ ШАХМАТЫ КАРЛСЕН НЕ ВЫИГРАЛ

Анатолий Карпов, двенадцатый чемпион мира по шахматам:

- Перед тай – брейком, мне показалось, что Карякин немного перенервничал и потерял свежесть, которая необходима для поединков такого уровня.

Хочу остановится на другом. Карлсен выиграл не в классические, привычные шахматы. В классических шахматах он не выиграл, а Карякин не проиграл. Более того, напомню - Сергей вел в счете. Я считаю, что это не совсем корректно присваивать звание чемпиона мира в классических шахматах, а добиваться победы совсем в другом виде– партиях с укороченным лимитом времени. Тай – брейк, укороченные шахматы, блиц – это все другие виды шахмат, в отличие от классических. Мы в свое время играли и выявляли чемпионов именно в самих классических шахматах. Почему бы не вернуться к тем правилам?

ЧЕРНЫЕ СТАЛИ ОПАСНЕЕ БЕЛЫХ

Евгений Томашевский, международный гроссмейстер, чемпион России-2015, победитель командного чемпионата мира 2009 года в составе команды России:

- Правильно ли выявлять победителя в тай – брейке? Очень и очень сложный вопрос. Мы живем в быстротечном мире. Многие хотят видеть и понимать сколько будет в матче сыграно партий. Сегодня никого не будет удовлетворять матч за звание чемпиона мира с безлимитным количеством партий. Ни согласятся ни спонсоры, ни телевидение, ни даже нынешние любители шахмат. Сейчас все хотят конкретики. Да, тай – брек не самое лучшее решение. Но пока ничего другого не найдено.

Перед матчем многие шахматные специалисты явно занижали возможности Карякина. И если быть откровенными, то большинство из них не ожидали что в классических шахматах, счет будет равным – 6:6. Я же с самого начала считал, что Карякин окажет очень упорное сопротивление Карлсену.

Сейчас очень много говорят о том, что белые в этом матче фактически не создали угрозы черным. Причем неважно кто из шахматистов, фигурами какого цвета играл. Но все это объяснимо. В таких матчах, когда можно очень детально подготовиться к большинству вариантов, преимущество белых, скажем так, утратило былую силу. Черные, благодаря домашним заготовкам, представляют даже большую угрозу для белых. Ведь и свою победу тот же Карякин одержал, когда играл черными. И норвежец из трех побед – дважды побеждал тем самым «неудобным» цветом.

Карлсен переиграл Карякина тактически. В двенадцатой партии, все ждали борьбы, а Карлсен взял и наплевал на всех. Двенадцатую партию, он откровенно «слил» - сделал неожиданную, даже для Карякина – ничью. Он с реактивной скоростью разменял все фигуры, и соперники вынуждены были согласиться на ничью. К двенадцатой партии Карлсен не готовился, а уже начал тренировать тай – брейк. В итоге чемпион мира получил громадную фору по времени. Кто – то скажет, что Карлсен поступил не совсем этично. Да, возможно. Но зато практично! Кстати, завершил матч Карлсен очень эффектно. Жертва ферзя – одна из самых прекрасных позиций в турнирах на звание чемпиона мира. Не часто можно увидеть такие красивые комбинации.

САМЫЙ ПРАГМАТИЧНЫЙ И НЕ ТВОРЧЕСКИЙ МАТЧ

Юрий Балашов, международный гроссмейстер, секундант Карпова в двух матчах с Корчным и одном матче с Каспаровым, чемпион шахматной Олимпиады-1980:

-С одной стороны приятно, что наш шахматист Сергей Карякин после длительного перерыва сумел сыграть матч за звание чемпиона мира. Он прекрасно провел все партии в классических шахматах. Но с другой стороны, практически во всех партиях Сергей не продемонстрировал с точки зрения творчества ничего сверх нового, не было сильных идей. Я лично ожидал увидеть что - то новое, оригинальное. Но ни одной не только очень оригинальной, но и сильной, новой идеи не было.

Если Сергей хочет дальше бороться за звание чемпиона мира, и через два года вновь встретится с Карлсоном, то необходимо очень сильно прибавить. А сейчас Карякин играл слишком схематично и традиционно. Да, и вообще все партии матча Карлсен – Карякин были уж слишком прагматичными. Скажу больше: это был самый прагматичный и самый не творческий матч за звание чемпиона мира.

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА КАРЯКИН ОДОЛЕЕТ КАРЛСЕНА

Сергей Карякин, многократный победитель этапов Гонки Дакар в квадроциклах:

-Мы с знакомы с Сергеем Карякиным – шахматистом. Общаемся. Поэтому следил с двойным интересом. Живу на Урале, поэтому мне было довольно сложно следить за партиями в он – лайн режиме. Тем более, что сейчас готовлюсь к очередной Гонке Дакар. Но всегда, как только просыпался, узнавал счет, а затем в одиннадцать часов по местному времени , слушал все комментарии специалистов.

Что ж, на этот раза мой тезка не выиграл. Но через два года уверен на все 100 процентов – Сергей одолеет Карлсена.

Сергей Карякин, неоднократный чемпион мира и Европы по современному пятиборью:

-С моим тезкой мы частенько общается. По телефону и по социальным сетям. Во время матча ежедневно в 22 – 00 садился к компьютеру начинал следить за встречей. Правда в полночь ложился спать. Но как только просыпался, даже не умывался и не чистил зубы, а бросался к компьютеру и с большим интересом поглощал информацию о матче. А ночь тай – брейка, решил не спать. Все ночь переживал. После этого поехал на тренировку по фехтованию с «опухшей» головой.

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