Россияне сыграют с аргентинцами в финале чемпионата мира по мини-футболу

Соперниками российской команды по финалу чемпионата мира по мини-футболу 2016 года в Колумбии станет сборная Аргентины.

В полуфинале аргентинцы одержали верх над сборной Португалии со счётом 5:2.

Для Аргентины, как и для России, этот финал мирового первенства станет первым в истории. Ранее ни одна из команд не добиралась до финального раунда турнира.

При этом ранее во всех семи розыгрышах турнира, который проводится с 1989 года, побеждали либо бразильские (пять раз), либо испанские (два раза) футболисты. По одному разу в финал выходили сборные Нидерландов и США.

Финал чемпионата мира-2016 пройдёт 1 октября.