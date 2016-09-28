Сборная России прошла в финал чемпионата мира по мини-футболу

Мужская сборная России в полуфинальном матче чемпионата мира по мини-футболу-2016 в Колумбии обыграла команду Ирана со счётом 4:3 и впервые в своей истории вышла в финал турнира.

Счёт в матче открыл Дмитрий Лысков на 14-й минуте, однако, уже через три минуты иранец Ахмад Эсмаэилпур счёт сравнял. На 23-й минуте россиянин Сергей Абрамов снова вывел нашу команду вперёд, но на 29-й минуте Али Асгар Хассанзаде сделал счёт 2:2. После этого россияне забили в ворота иранцев ещё два гола – Владислав Шаяхметов отличился на 30-й минуте, а Иван Чишкала на 39-й. Иранцы на два мяча россиян смогли ответить только одним, который на последней минуте встречи забил Махди Джавид.

Ранее сборная России ни разу не проходила в финал мирового первенства, прежним наивысшим достижением россиян была «бронза» чемпионата мира 1996 года. На чемпионате Европы 2016 года, который проходил в сербском Белграде, россияне дошли до финала, где проиграли испанцам. В рамках текущего мирового первенства наша команда встречалась с Испанией на этапе четвертьфинала и разгромила соперников со счётом 6:2.

В матче за чемпионство сборная России встретятся с победителем второй полуфинальной пары Португалия – Аргентина.

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