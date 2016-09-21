Организаторы «Кросса нации» проведут специальный забег для болельщиков футбольного клуба "Урал", в котором также примут участие воспитанники детско-юношеской школы «Урал» и игроки команды «Урал-2» в полном составе.

«Урал» приглашает болельщиков и друзей клуба придти в оранжевой атрибутике клуба, поддержать молодежь и всем вместе отметить Всероссийский день бега. Пробежаться в одном ряду с футболистами можно будет 25 сентября. Стартовой площадкой кросса станет площадь перед Уральским федеральным университетом. Маршрут забега составит 2018 метров. Таким образом мы все вместе поддержим проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Представители футбольного клуба «Урал» стартуют в 11.50 от площади имени Кирова сразу после VIP-гостей.

— Я сам принимаю участие в «Кроссе нации» уже несколько лет подряд. Здорово пробежаться всем вместе, отметить Всероссийский день бега, — говорит президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов. — Основная команда «Урала» в этот день будет играть на выезде с футболистами из «Оренбурга» и не сможет принять участие в «Кроссе». Мы приглашаем наших болельщиков, друзей присоединиться к всероссийской акции, поддержать юных футболистов из «Урала» и пробежать вместе.

«Кросс нации», который проводится в Екатеринбурге с 2004 года. Ежегодно в нем принимают участие более 40 тысяч жителей и гостей города, среди них как профессиональные спортсмены, так и любители легкой атлетики.