СРОЧНО
|20.09 22:10  Калининградская область — первая по административному давлению на бизнес |20.09 21:52  Украина обещает восстановить разрушенный Донбасс... за счет России |20.09 21:27  Малышка утонула в ведре с водой |20.09 20:39  Президент Белоруссии: Россия давит на нас! |20.09 18:40  Росалкоголь: в России стали в два раза больше делать "подпольную водку" |20.09 18:20  WADA подтвердило подлинность очередной части документов, опубликованной хакерами |20.09 17:48  Washington Post предрекает Путину крах системы |20.09 17:42  Заявка Боснии и Герцеговины на вступление в ЕС принята Евросоюзом |20.09 17:25  Подмосковная резня бензопилой: мужчина отсек дачнику кисть |20.09 17:17  Россия оплатила WADA отстранение своих спортсменов от Олимпиады |20.09 17:13  Экономист: повышение НДС негативно скажется на доходах населения |20.09 17:10  На юге Москвы рухнул строительный кран |20.09 16:02  Лавров и Керри встретились в Нью-Йорке |20.09 15:49  Челябинская область организует прямые поставки зернобобовых в Китай |20.09 15:15  Мусоровоз опрокинулся в Москве и засыпал дорогу содержимым |20.09 14:59  Правительство РФ объявило гонорары паралимпийцев |20.09 14:48  Дмитрий Медведев встретился с сыном Фиделя Кастро в Москве |20.09 13:55  Песков прокомментировал предложение Минфина повысить страховые взносы |20.09 13:25  Бывший участник телешоу "Дом-2" задержан в Москве |20.09 13:08  На Сочи надвигается шторм |20.09 12:54  Охотник на Ямале перепутал рыбака с белкой и убил его |20.09 12:39  Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру на борту самолета, летевшего в США |20.09 12:28  Пилот самолета авиакомпании Saudia Airlines запросил срочную помощь |20.09 11:58  Водитель маршрутки избил девочку из-за разговора по телефону |20.09 11:54  В Москве спасли запертого в автомобиле годовалого ребенка |20.09 11:42  В Москве мужчина изнасиловал двоих детей в кабине лифта |20.09 11:15  В Москве мертвую женщину обнаружили в одном из отелей на Тверской |20.09 10:39  Байкер сбил насмерть пожилого мужчину и погиб сам в Новой Москве |20.09 10:39  США "трясут" с ВТБ пять миллионов долларов |20.09 10:30  Завершился 7-й тур РФПЛ
Екатеринбург

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости MIXADVERT.com

//Наши опросы:

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Спорт

ФК "Урал" устроит забег в поддержку ЧМ-2018 по футболу

21 сентября 2016, 07:12 [ «АН-Екатеринбург» ]

ФК "Урал" устроит забег в поддержку ЧМ-2018 по футболу

Организаторы «Кросса нации» проведут специальный забег для болельщиков футбольного клуба "Урал", в котором также примут участие воспитанники детско-юношеской школы «Урал» и игроки команды «Урал-2» в полном составе.

«Урал» приглашает болельщиков и друзей клуба придти в оранжевой атрибутике клуба, поддержать молодежь и всем вместе отметить Всероссийский день бега. Пробежаться в одном ряду с футболистами можно будет 25 сентября. Стартовой площадкой кросса станет площадь перед Уральским федеральным университетом. Маршрут забега составит 2018 метров. Таким образом мы все вместе поддержим проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Представители футбольного клуба «Урал» стартуют в 11.50 от площади имени Кирова сразу после VIP-гостей.

— Я сам принимаю участие в «Кроссе нации» уже несколько лет подряд. Здорово пробежаться всем вместе, отметить Всероссийский день бега, — говорит президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов. — Основная команда «Урала» в этот день будет играть на выезде с футболистами из «Оренбурга» и не сможет принять участие в «Кроссе». Мы приглашаем наших болельщиков, друзей присоединиться к всероссийской акции, поддержать юных футболистов из «Урала» и пробежать вместе.

«Кросс нации», который проводится в Екатеринбурге с 2004 года. Ежегодно в нем принимают участие более 40 тысяч жителей и гостей города, среди них как профессиональные спортсмены, так и любители легкой атлетики.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМа
  • Теги: 


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Две бомбы обезврежены в Бишкеке

Две бомбы обезврежены в Бишкеке

В столице Киргизии Бишкеке сотрудники Государственного комитета национальной безопасности обезвредили два взрывных устройства. Об этом сегодня сообщил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

//Общество

Почти треть миллиона российских пенсионеров остались без разовых выплат

Почти треть миллиона российских пенсионеров остались без разовых выплат

Без единовременных выплат остались порядка 300 тыс. российских пенсионеров, постоянно проживающих за границей. Они не получат 5 тыс. руб., которыми правительство заменило повторную индексацию пенсий.

//ВПК

Путин пошутил над рабочим концерна "Калашников" (ВИДЕО)

Путин пошутил над рабочим концерна "Калашников" (ВИДЕО)

Президент РФ Владимир Путин с рабочим визитом посетил концерн "Калашников" в Ижевске, поздравив работников завода с Днем оружейника, и подшутил над очень серьезным рабочим. Видео шутки тут же попало в сеть.

//Наука

«Роскосмос» модернизирует Байконур на 1,8 миллиардов рублей

«Роскосмос» модернизирует Байконур на 1,8 миллиардов рублей

Госкорпорация «Роскосмос» заказала центру эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) модернизацию космодрома Байконур на общую сумму около 1,8 миллиардов рублей, сообщает сайт ЦЭНКИ.

//Происшествия

Подмосковная резня бензопилой: мужчина отсек дачнику кисть

Подмосковная резня бензопилой: мужчина отсек дачнику кисть

В Одинцовском районе Подмосковья мужчина, вооруженный бензопилой, напал на супругов-дачников. Злоумышленник отсек мужчине бензопилой кисть, а его жену, пытавшуюся помешать, ударил молотком по голове.

//Общество

Корпорация Apple с гаджетов перешла на пакеты: первый пакет уже изобретен

Корпорация Apple с гаджетов перешла на пакеты: первый пакет уже изобретен

Корпорация Apple снова удивляет, но на этот раз не новинками хайтека, а … пакетами, обычными бумажными пакетами с двумя ручками. Правда, пакет от Apple непростой, он на 60% состоит из отходов.

//Шоу-бизнес

Бред Питт: я глубоко опечален разводом

Бред Питт: я глубоко опечален разводом

Американский актер Брэд Питт дал комментарий по поводу развода с актрисой Анджелиной Джоли. Артист заявил, что глубоко опечален этим фактом, но отметил, что благополучие их детей намного важнее.

//Культура

"Бурановские бабушки" спели песню о ЧМ-2018 и сняли на нее клип ВИДЕО

"Бурановские бабушки" спели песню о ЧМ-2018 и сняли на нее клип ВИДЕО

Знаменитый российский ансамбль "Бурановские бабушки" снял клип на песню "Оле-Ола", которая посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом говорится на официальном сайте для болельщиков ЧМ в России.

//Шоу-бизнес

Джим Керри может быть "убийцей" своей бывшей возлюбленной?

Джим Керри может быть "убийцей" своей бывшей возлюбленной?

Всемирно известного голливудского актера Джима Керри обвинили в причастности к гибели его бывшей возлюбленной Катрионы Уайт. В сентябре прошлого года Катриона Уайт покончила жизнь самоубийством.

//Культура

Ушел из жизни режиссер, снявший фильм "Восьмая миля"

Ушел из жизни режиссер, снявший фильм "Восьмая миля"

В Калифорнии скончался знаменитый американский кинорежиссер Кертис Хэнсон, который снял фильм "Восьмая миля". Согласно последней информации, тело режиссера было найдено в его собственном доме.

//Общество

СМИ: ведомства обсуждают возможность дешифровки траффика российских пользователей

СМИ: ведомства обсуждают возможность дешифровки траффика российских пользователей

ФСБ, Минкомсвязь и Минкомторг приступили к обсуждению возможных способов расшифровки траффика российских интернет-пользователей в режиме реального времени. Об этом сообщили ряд российских СМИ.

//Новости ADWILE

//В мире

Миллиардер Дональд Трамп тратил на себя деньги из благотворительного фонда

Миллиардер Дональд Трамп тратил на себя деньги из благотворительного фонда

Миллиардер Дональд Трамп, который является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, тратил деньги из благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation в личных целях.

//В мире

Аномальная жара в Японии: за неделю госпитализированы более 500 человек

Аномальная жара в Японии: за неделю госпитализированы более 500 человек

За минувшую неделю не менее 563 человек были экстренно госпитализированы в Японии с тепловыми ударами из-за аномальной жары на территории страны. Об этом сообщили в главном пожарном управлении Японии.

//Футбол

У российского футбола женское лицо: женская сборная вышла в финал ЧЕ - 2017

У российского футбола женское лицо: женская сборная вышла в финал ЧЕ - 2017

Обыграв команду Хорватии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2017, женская сборная России по футболу вышла в финальную часть турнира, об этом 20 сентября сообщает портал «Лента.ру».

//Авиа, ж/д транспорт

В США разбился самолет-разведчик

В США разбился самолет-разведчик

В 1960 году над территорией СССР был сбит американский самолет-разведчик U-2. 20 сентября 2016 года история повторилась, но уже в небе США: самолет-шпион разбился в штате Калифорния, пилоты катапультировались.

//Общество

Волгоградцы «скинулись» на операцию раненной прокурором собаки

Волгоградцы «скинулись» на операцию раненной прокурором собаки

Неравнодушные свидетели происшествие отвезли раненное животное в клинику, где собаке сделали операцию, извлекли пулю и наложили швы. Напомним, что инцидент произошел рано утром 19 сентября.

//Общество

Расстрел гуманитарного конвоя в Сирии: как это было (ВИДЕО)

Расстрел гуманитарного конвоя в Сирии: как это было (ВИДЕО)

Российское Министерство обороны опубликовала кадры видеонаблюдения за гумконвоем в Сирии, который подвергся нападению. С беспилотника видно, как вместе с колонной боевики перебрасывают пикап с минометом…

//новости MIXADVERT.com

//Экономика

Калининградская область — первая по административному давлению на бизнес

Калининградская область — первая по административному давлению на бизнес

К таким выводам пришел Экспертный центр при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в рамках исследования административного давления на бизнес в регионах России.

//Политика

Украина обещает восстановить разрушенный Донбасс... за счет России

Украина обещает восстановить разрушенный Донбасс... за счет России

Телеканал «112 Украина» 20 сентября передал заявление главы военно-гражданской администрации Киева в Донецкой области Павла Жебривского. Чиновник пообещал восстановить разруху в Донбассе за счет России.

//Криминал

Педофил-рецидивист изнасиловал внучку и ее подругу

Педофил-рецидивист изнасиловал внучку и ее подругу

По версии следствия, мужчина неоднократно — с 2014 года — насиловал свою шестилетнюю внучку, но попал он в поле зрения правоохранительных органов после того, как изнасиловал ее подругу.

//Криминал

14-летняя девочка забеременела от 25-летнего мужа

14-летняя девочка забеременела от 25-летнего мужа

В Курске за половую связь с девушкой-подростком 25-летний парень оказался в поле зрения правоохранительных органов. Не помогло даже то, что девушка является его женой, - сообщает "Курск Сити".

//Происшествия

Малышка утонула в ведре с водой

Малышка утонула в ведре с водой

В доме в селе Утевка Самарской области обнаружено тело 4-х месячного ребенка. По данному факту начата доследственная проверка. По предварительным данным, девочка погибла в результате несчастного случая.

//Политика

Президент Белоруссии: Россия давит на нас!

Президент Белоруссии: Россия давит на нас!

По мнению главы Белоруссии Александра Лукашенко, в отношениях с Россией наметилось «слишком много проблем». Белорусский лидер недоволен политикой России относительно цен на газ: переговоры зашли в тупик.

//Новости партнеров

//В мире

Обама: Россия возвращает былую славу силой

Обама: Россия возвращает былую славу силой

Во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Соединенных Штатов Барак Обама упрекнул Россию в излишнем, по его мнению, применении силы для «возвращения былой славы».

//В мире

Сергей Лавров пошел в ООН пешком, потому что Обама туда ехал

Сергей Лавров пошел в ООН пешком, потому что Обама туда ехал

Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден был идти на заседание в штаб-квартиру ООН пешком, так как на Манхэттене возникла гигантская пробка: дорогу перекрыли из-за кортежа президента США Барака Обамы.

//Общество

Звездный развод: Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом

Звездный развод: Анджелина Джоли рассталась с Брэдом Питтом

Актриса Анджелина Джоли подала документы на развод с актером Брэдом Питтом, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова адвоката актрисы. Сообщается, что разводом пара хочет сохранить благополучие каждого.

//Политика

Константинов: предвыборная кампания стала самой дешевой за последние 20 лет!

Константинов: предвыборная кампания стала самой дешевой за последние 20 лет!

Председатель крымского парламента Владимир Константинов прошедшие выборы в Госдуму назвал самыми малобюджетными за последние двадцать лет. Экономия произошла из-за сокращения расходов на предвыборную агитацию.

//Экономика

Росалкоголь: в России стали в два раза больше делать "подпольную водку"

Росалкоголь: в России стали в два раза больше делать "подпольную водку"

Росалкогольрегулирование сообщает о резком росте в стране цехов по незаконному изготовлению алкоголя. С начала 2016 года ведомство закрыло более 100 подпольных цехов: в два раза выше, чем за весь 2015 год.

//Общество

Лестница ценой в полтора миллиарда

Лестница ценой в полтора миллиарда

15 сентября страну облетели фотографии Владимира Путина и Дмитрия Медведева, спускающихся по ступеням Большой Митридатской лестницы. Проводя в Керчи президиум Госсовета, Путин внезапно оказался именно здесь.

//Общество

Таксидермист из Новой Зеландии сшила сумочку из трупа кошки

Таксидермист из Новой Зеландии сшила сумочку из трупа кошки

На аукционе в Новой Зеландии произошел скандал из-за дамской сумочки ручной работы. Клатч сшила из кошачьей шкуры известный в стране таксидермист Клер Хоббс, а стоил аксессуар от 1400 долларов.

//Спорт

WADA подтвердило подлинность очередной части документов, опубликованной хакерами

WADA подтвердило подлинность очередной части документов, опубликованной хакерами

Очередная часть документов из базы данных антидопинговой системы ADAMS, опубликованная на сайте хакерской группы Fancy Bears, является подлинной, сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства.

//Общество

Фонд реформирования ЖКХ докладывает: более половины граждан из аварийного жилья расселено

Фонд реформирования ЖКХ докладывает: более половины граждан из аварийного жилья расселено

По отчетности субъектов России на 1 сентября 2016 года, опубликованной на сайте Фонда ЖКХ reformagkh.ru в разделе «Переселение граждан из аварийного жилья», более половины работы уже проделано.

//Общество

Девочку, спасшую детей на Сямозере в Карелии, наградил Владимир Путин

Девочку, спасшую детей на Сямозере в Карелии, наградил Владимир Путин

Во вторник, 20 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому девочка по имени Юлия Король, спасшая во время шторма на Сямозере в Карелии детей, награждается медалью.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Спортивная галерея

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры