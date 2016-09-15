Сегодня в СМИ появилась информация о том, что на кольцовском тракте разместили четыре рекламных щита, на которых изображен официальный талисман футбольного клуба «Урал» и слоганы «Я голосую за здоровый образ жизни», «Каждому двору по футбольному полю».

Пресс-секретарь клуба Никита Медведевских прокомментировал ситуацию.

- Дорогие друзья, болельщики. До выборов осталось всего три дня, и мы решили воспользоваться таким шансом и передать кандидатам в депутаты всех уровней представительной власти просьбу от всех любителей футбола в формате веселой красочной рекламы. Качественных футбольных полей в городе мало, а те, которые есть, расписаны с утра до вечера. У многих детей нет возможности регулярно заниматься футболом и приобщаться к здоровому образу жизни. Мы хотим привлечь внимание всех будущих депутатов к этой очень важной проблеме, - заявил он.