Кремль: Россия готова помочь WADA в борьбе с хакерами

В четверг, 15 сентября, в Кремле заявили, что Россия готова оказать Всемирному антидопинговому агентству помощь в расследовании кибератак в случае, если поступит официальный запрос от организации.

Данное заявление сделал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отметил, что РФ последовательно выступает за борьбу с киберпреступностью и на постоянной основе приглашает все международные организации и государства к сотрудничеству в данной сфере.

Как отмечает ТАСС, передавая слова Пескова, данная позиция Российской Федерации по этому вопросы хорошо известна во всем мире, поэтому страна окажет помощь WADA в случае необходимости.

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