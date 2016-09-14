Сборная России по мини-футболу обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира

Российская сборная по мини-футболу досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира 2016 года в Колумбии.

Россияне во втором матче группового этапа со счётом 6:1 обыграли команду Египты и набрали шесть очков после двух игр – в первой встрече сборная России одержали победу над Таиландом со счётом 6:4.

Российская команда идёт на первом месте в группе В, у соперников нашей команды по группе, сборных Таиланда и Египта, по три очка после двух матчей, а кубинцы не набрали ни одного очка. Таким образом, сборная России гарантировала себе выход в раунд плей-офф, вне зависимости от результата последнего матча против Кубы, который пройдёт 17 сентября.

По правилам турнира в 1/8 финала выходят сборные, занявшие первое и второе место в своих группах, а также четыре лучших команды с третьих мест.

Россияне являются бронзовыми призёрами мирового первенства 1996 года, на предыдущем чемпионате мира, который прошёл в Таиланде в 2012 году, наша команда покинула турнир на стадии четвертьфинала, уступив со счётом 2:3 испанцам.

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