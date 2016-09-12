Иностранные спортсмены не надели медали российских паралимпийцев в Кубке мира по танцам на колясках

Международный паралимпийский комитет запретил награждать российских спортсменов на Кубке мира по танцам на колясках. Это решение было принято в связи с дисквалификацией российского паралимпийского комитета.

Кроме того, российские паралимпийцы лишились рейтинговых очков, необходимых для участия в международных соревнованиях высокого уровня в будущем. Это было необходимым условием для сохранения статуса прошедшего в Санкт-Петербурге мероприятия.

После распределения мест, не учитывавшего результаты российских паралимпийцев, прошла церемония награждения. Однако, как отмечает пресс-служба ПКР, многие спортсмены из других стран не надели медали, полученные ими по результатам распределения.

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