Американцы получат лицензии отстраненных от паралимпиады россиян

Отнятые у россиян 22 лицензии на участие в Паралимпийских играх отданы спортсменам из США, и теперь американская сборная сможет выставить 289 спортсменов. Такой большой заявки не было в истории этой страны.



Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет в сентябре этого года, но российская сборная не сможет в ней участвовать в полном составе. Ранее были отстранены многие российские спортсмены от участия в Олимпийских играх.

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение о дисквалификации сборной России по информации, изложенной в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA). В нем перечислены 35 имен спортсменов-инвалидов, однако само рассмотрение дела было построено таким образом, чтобы не позволить Паралимпийскому комитету России (ПКР) оправдаться. В итоге у российской сборной отняли все 267 лицензий, которые теперь перераспределяют между другими странами.

Обжаловать дисквалификацию в спортивном арбитражном суде не удалось, решение МПК получило резкие оценки президента Путина, депутатов Госдумы и ПКР.



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