Российская Федерация может лишиться права на проведение в 2021 году чемпионата мира. Такое заявление сделал Андерс Бессеберг, возглавляющий Международный союз биатлонистов.

По словам Бессеберга, в случае появления новых инцидентов, связанных с употреблением допинга спортсменами из России, Тюмени будет отказано в чемпионате.

Бессеберг подчеркнул, что в данный момент не наблюдается сложностей с проведением в Тюмени чемпионата, но добавил, что в том случае, если появятся новые факты нарушений в течение ближайших двух лет, выборы места турнира будут проведены повторно.

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