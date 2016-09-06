Cборная Косова провела первый в истории страны матч под эгидой ФИФА и УЕФА
6 сентября 2016, 11:10 [ «АН-онлайн» ]
Сборная Косова в матче 1-го тура квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года в гостях сыграла вничью (1:1) со своим соперником по группе I, командой Финляндии. Для команды Косова это было дебютное выступление под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Напомним, что Федерацию футбола Косова включили в состав УЕФА в начале мая на конгрессе организации. За включение федерации Косова в УЕФА тогда проголосовали 28 национальных ассоциаций, 24 ассоциации, включая Российский футбольный союз, были против.
Результаты других матчей 1-го тура отборочного раунда чемпионата мира-2018 выглядят следующим образом:
Грузия - Австрия – 1:2
Сербия - Ирландия – 2:2
Испания - Лихтенштейн – 8:0
Хорватия - Турция – 1:1
Украина - Исландия – 1:1
Уэльс - Молдавия – 4:0
Израиль - Италия – 1:3
Встреча между Албанией и Македонией была приостановлена из-за дождя при счёте 1:1. Команды доиграют матч 6 сентября.
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