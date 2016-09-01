Абдурахимов: слабых соперников в UFC не бывает

Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов, который готовится провести бой против американца Уолтера Харриса в рамках турнира UFC Fight Night 96, рассказал об уровне бойцов в промоушене и о своей подготовке к предстоящему бою.

«К любому спортсмену, который выступает UFC, отношусь с большим уважением. Слабых здесь соперников не бывает. Это одна из авторитетных организаций в смешанных боевых единоборствах. В самом тяжелом весе каждый боец обладает нокаутирующим ударом. Я не делаю разницу между бойцами по рейтингу. Меня учили с детства, что в ринге не нужно смотреть на титулы, а нужно готовиться к конкретному бойцу, – рассказал Абдурахимов. – Я уже завершил 3-недельный этап подготовки в Кисловодске и сейчас, за месяц до боя, тренируюсь в школе бокса и ММА «Скорпион». В спаррингах помогает мой брат и еще один хороший борец. Специфика подготовки: мой соперник работает в левостороной стойке, неплохо боксирует, мы, естественно, готовимся под левшу».

Абдурахимов выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 2008 года и является 5-кратным чемпионом России по ушу-саньда. За свою карьеру россиянин провёл 19 боёв, в которых одержал 16 побед (7 нокаутом). Его будущий соперник Харрис провёл на профессиональном уровне 10 боёв, в которых одержал шесть побед.

Турнир UFC Fight Night 96 пройдёт 1 октября в Портленде (США, штат Орегон).

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