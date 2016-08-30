Монсон проведёт последний бой в ММА 6 ноября

Знаменитый американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон проведёт последний свой бой в ММА 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера бойца Маршалла Коминса.

«Джефф проведет последний бой в карьере по правилам ММА 6 ноября против украинца Виталия Опарина. Он еще будет выступать по грэпплингу и примет участие в чемпионате мира в Хельсинки в 2017 году», – сказал Коминс.

Монсон известен своими левыми взглядами, сам боец называет себя «ярым приверженцем коммунистической мысли». На теле 45-летнего Монсона есть несколько татуировок с символами коммунизма, также боец не раз выходил на ринг под гимн Советского Союза. В 2014 году американец заявил, что подал документы на получение российского гражданства, а весной этого года изъявил желание вступить в Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ).

За свою карьеру в ММА Монсон провёл 86 боёв, в которых одержал 59 побед и потерпел 26 поражений, один бой с участием Монсона завершился вничью. Также американец не раз становился чемпионом мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу.

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