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Прямая линия читателей «Аргументов недели» с героем Рио Александром Лесуном

1 сентября 2016, 13:56 [«АН-онлайн», Олег ГОВОРОВ ]

Прямая линия читателей «Аргументов недели» с героем Рио Александром Лесуном
Фото: Петр Синьковский

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, несмотря на их окончание, еще не ушли в историю. Те из наших олимпийцев, кто, несмотря на всю вакханалию, вокруг сборной России ( к которой сейчас добавилась еще и ситуация с параолимпийцами), сумели победить, продолжают принимать заслуженные поздравления, почести и награды. Редакцию «АН» посетил один из героев Олимпиады-2016 – олимпийский чемпион по пятиборью Александр ЛЕСУН. С ним пообщались не только сотрудники редакции, но и читатели, которые звонили и задавали вопросы победителю Игр, как это принято сейчас говорить, в режиме он-лайн. Мы разделили нашу беседу на несколько частей, назвав их именами дисциплин, которые существуют в современном пятиборье.

Фехтование: в Рио чувствовал хозяином

В редакцию Лесун приехал на BMW, четвертой модели. Как известно победителям Игр вручили автомобили той же марки, но шестой модели. Поэтому первый вопрос напрашивался сам собой.

- А почему не на новой машине, Александр? Номера не получили?

- Не в этом дело. Честно скажу, завоевать олимпийское золото было легче, чем теперешние сумасшедшие дни. Почти сразу после игр в Артек ездил, детям рассказывал об Олимпиаде и нашем виде спорта, На другой день прием у Президента И потом встречи, презентации, и интервью. Еле на ногах порой стою. Еще и акклиматизация наложилась. Мечта – сейчас одна: выспаться. Так что боюсь садиться за руль нового автомобиля.

- Но вы же понимаете, что именно сейчас, олимпийские чемпионы и призеры нарасхват. Ведь как показывает практика, очень быстро о большинстве из них забывают на ближайшие четыре года. Исключение составляют игровые виды спорта (футбол, хоккей, волейбол), может быть легкая атлетика и биатлон, пожалуй, все.

- В целом, соглашусь. Возьмем наш вид спорта. Одно время о нем вообще не вспоминали. Но в последние год – полтора ситуация все-таки в лучшую сторону изменилась. Медленно, но меняется к лучшему. Олимпиада – во - многом, определяет всю дальнейшую карьеру. Эти соревнования – самые значимые в плане финансов,. Хорошо, что в последние годы, у нас появились еще два коммерческих международных старта: Кубок Кремля и соревнования на призы Министерства обороны Российской Федерации.

- Но вообще ситуация удивительная. В пятиборье как раз присутствует то, чем грезили мальчишки на протяжении многих десятилетий: шпаги как у мушкетеров, конь, как у «Неуловимых» или индейцев, плавание как у Тарзана, стрельба и бег. Почему же в этот вид спорта не ломятся как в тот же футбол?

- Причины, как мне кажется, банальны – деньги и раскрутка. В тех же СМИ и на ТВ. В свое время биатлон и пятиборье были в одной федерации. Затем биатлон отделился, появились заинтересованные люди, его стали постоянно показывать и он в какие-то моменты бил все рейтинги. Надеюсь, и в пятиборье – самом универсальном виде спорта – когда-нибудь будет так.

А вот и первый звонок. На проводе Светлана МИХЕЙКИНА из Москвы:

- Александр, после первой дисциплины фехтования, вы захватили лидерство, установив по количеству набранных очков, олимпийский рекорд. Нет ли желания попробовать себя в фехтовании и выступить за сборную России по шпаге? Смогли бы в чистом фехтовании добиться таких же успехов, как в пятиборье?

- В некоторой мере: в свое время норму мастера спорта выполнил и отобрался на юниорский чемпионат мира по фехтованию и … А для разнообразия даже с колясочниками занимался.

- Зачем?

- Хотелось понять, как фехтовать без ног, без разбега, без дистанции. Также садился в коляску и фехтовал. Поначалу проигрывал всем, но потом пошло – поехало. Это безумно сложно, биться на шпагах без ног. Сейчас в индивидуальных соревнованиях я бы не потянул против сильнейших шпажистов, но вот в команде, скажем так на 15 уколов собрался бы. Дело в том, что в этом виде спорта, все друг друга знают, изучают и если бы меня, «спрятали», особо не показывали, то мог бы пользу принести. Один из венгерских пятиборцев выиграл чемпионат страны по фехтованию, именно потому, что его никто не знал. В пятиборье крупных соревнований в ближайшее время не ожидается, так что может быть, к фехтовальщикам присоединюсь, если возьмут, конечно.

Плавание: на море не тянет

- Следующий звонок от Александра КОРОБОВА из Санкт- Петербурга. - Кроме фехтования вы же и плаванием довольно долго занимались. Почему бросили?

- Просто надоело. Девять лет видел только кафель в бассейне. Мир ограничивался только этими пределами. Нет простора для фантазии, для творчества . Физика, скорость и все. Но для закалки характера очень важно.

- Сейчас у вас в Москве своя квартира, но ваша семья, жена и дочка живут в Белоруссии. Почему?

- Потому что в последний год я дома бывал редко. Сборы, соревнования, тренировки. В Белоруссии же родня, друзья. Там климат, природа, леса. Отличное место для отдыха. Когда закончатся все эти чествования, встречи и другие мероприятия, поеду туда отдыхать. Великолепное место. Никакого моря не надо. Да и не тянет туда. В российской столице нужно работать, а отдыхать лучше в Белоруссии. Москва же нравится тем, что это – город возможностей, перспектив.

Конкур: ограничений в питании нет

Звонок из Москвы от Петра ЛЕНКОВА:

- Расскажите поподробнее, что за история произошла в финале Олимпиады с вашей лошадью? Говорят она заболела и ее пришлось менять?

- Такого еще не было в моей карьере. У лошади в последний момент обнаружились проблемы с сердцем. Если бы не мой личный наставник Алексей ХАПЛАНОВ, я на этой лошади стал бы последним. Кстати, ее «дублера», также выбирал по жребию.. Мне ее охарактеризовали как «нормальную» – значит, прыгает. Но главная цель была просто доехать.

- Известно, что многие пятиборцы не любят животных: ты столько лет работаешь, тренируешься, а потом какая-нибудь непонятливая лошадь пускает под откос весь твой результат. 

- К лошадям отношусь хорошо. Ездить на них и прыгать мне нравится, конское мясо не ем ни в коем случае.

- С конским мясом понятно. А вообще у пятиборцев есть ограничение в питании? Гимнастка Яна Кудрявцева в интервью нашему сайту призналась, что еда для них – больная тема. И после победы они в течение суток, а то и двух штурмуют Макдоналдс и другие точки фастфуда.

- Да, мне это известно. Мы с девчонками – гимнастками, вместе живем и тренируемся на базе в подмосковном Новогорске. Бывает, что они втихаря подбегут и что-то у нас схватят. Но это очень редко. В плане питания режим у них, конечно, жесткий. У нас ограничений нет. Понятно, что за весом приходится следить. В пятиборье же все на движении построено. Да и на лошадь с излишним весом не заберешься. Но, в принципе, кушать можно все.

Бег и стрельба: победная песня о Рио

Вопрос Татьяны БУДАРИНОЙ из Волгограда: 

- Говоря о развитии и популярности видов спорта, не возмущает ли факт, что те же футболисты, не имея и близко титулов, которые имеют люди в других видах спорта, получают неизмеримо большие деньги и после поражений шикуют в Монако?

- Лично для меня не было бы никаких проблем, как они живут и сколько тратят, если бы на поле они качественно делали свою работу. Но извините, если ты получаешь, именно получаешь, а не зарабатываешь такую сумму, то должен хотя бы пять раз из десяти попадать по воротам? Почему я должен делать свою работу хорошо и получать за это мизер (по сравнению с ними, конечно), а люди, которые работают плохо, получают огромные деньги? Вот это, конечно, возмущает.

Звонок из Татарстана, город Набережные Челны: 

- Рустам СИГАБАТУЛЛИН беспокоит. Не могу не спросить, как в связи с той свистопляской, которая царила перед Олимпиадой в отношении наших спортсменов, относились к вам на Играх? И зрители, и коллеги – спортсмены. Напряженности не было?

- Никаких проблем не возникало! Общались с коллегой – американцем, он сказал, что большинство спортсменов все понимают и здесь много политики. С тем же украинцем, Павлом Тимощенко который занял второе место, мы давно знакомы.

Мне вообще в Рио очень понравилось. Не заметил, чтобы зрители болели против нас. Вот я выбирался на волейбол. В матче с Ираном, большинство болели против нас. Но потом бразильцы точно так же болели против американцев. Они просто болеют за более слабых. Люди – очень веселые и доброжелательные. В другом матче они уже за нас болели и поддерживали.

- В юности вы занимались музыкой и играли в рок-группе. Напишете песню про олимпийскую победу?

- У меня появился знакомый, который пишет стихи, а я их кладу на музыку. Есть пара песен, которые прямо классно получились. Надеюсь, он сочинит что-нибудь лирическое про Рио, а уж мелодию я придумаю. На самом деле, мечта о своей рок-группе никуда не делась. Лет в 30 я приду в клуб и буду играть там свою музыку для людей. На концерты, конечно, хожу. Но люблю ходить на не очень раскрученные группы, в какой-нибудь небольшой клуб. Поскольку самые популярные выступают на стадионе. А это не мой формат.

- Слышали, что в детстве была еще мечта стать космонавтом?

- Детская мечта осталась. Скажу больше, у меня до сих пор есть огромное желание побывать в космосе. И если, когда-нибудь в будущем мне представится такая возможность, то постараюсь не упустить шанса.

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