МПК: информация об отстранении российских паралимпийцев от ОИ-2018 неверна

Пресс-секретарь Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс заявил, что информация об отстранении паралимпийской сборной России от зимних Игр 2018 году в Южной Корее неверна.

«Это неверно. Как только Паралимпийский комитет России выполнит свои обязательства, дисквалификация немедленно будет снята», – передаёт слова Спенса немецкое информагентство DPA.

Как заявил пресс-секретарь, российские спортсмены смогут выступить на Играх в Пхенчхане, если будут выполнены критерии МПК.

Напомним, что МПК отстранил паралимпийскую сборную России в полном составе от Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро после оглашения результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе WADA упоминались фамилии 35 российских паралимпийцев. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение дисквалификации российских паралимпийцев, отклонив апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР).

Следом в СМИ появилась информация, согласно которой решение CAS об отстранении сборной России распространяется и на зимние Паралимпийские игры 2018 года.