ПКР: Решение CAS о запрете россиян на Паралимпиаду распространяется на игры-2018

Сенсационное заявление поступило от Паралимпийского комитета России, который заявил, что и будущие Паралимпийские Игры в 2018 году тоже могут пройти без российских спортсменов, если не будут приняты меры.

ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» получило послание от Паралимпийского комитета России, в котором говорится о том, что решение CAS, запретившее россиянам выступать в Рио, будет действовать и спустя два года, на Играх-2018, сообщает rg.ru. Именно поэтому, считают представители ПКР, нужно как можно скорее дать реакцию на заявление CAS, чтобы иметь возможность повлиять на решение и побороться за допуск российских спортсменов, членов паралимпийской сборной на Олимпиаду-2018.

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