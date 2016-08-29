Двое россиян-призёров Паралимпийских игр отстранены за применение допинга

Серебряный призёр Паралимпийских игр 2008 и 2012 годов в пауэрлифтинге Олеся Лафина и серебряный медалист Игр 2008 года в том же виде спорта Айрат Закиев дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Решение об отстранении спортсменов приняла Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Срок наказания для Лафиной отсчитывается от 18 ноября 2015 года, для Закиева – от 22 апреля 2015 года.

Также четырёхлетнюю дисквалификацию получили Татьяна Жаворонкова, Ольга Киселёва и Фарита Рахматуллина. Для первых двух срок наказания отсчитывается от 8 июля 2015 года, а для последней – от 1 октября 2015 года.

Напомним, что Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил паралимпийскую сборную России в полном составе от Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро после оглашения результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе WADA упоминались фамилии 35 российских паралимпийцев.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение дисквалификации российских паралимпийцев, отклонив апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР).

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