В Торонто люди вышли на улицу, чтобы поддержать паралимпийскую сборную России

В канадском Торонто состоялась акция в поддержку паралимпийской сборной России, отстранённой в полном составе от Игр в Рио-де-Жанейро. Как сообщает агентство ТАСС, на улицу вышли около 100 членов русскоязычной общины с требованием пересмотреть решение о дисквалификации российских паралимпийцев.

Напомним, что Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил паралимпийскую сборную России в полном составе от Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро после оглашения результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в докладе WADA упоминались фамилии 35 российских паралимпийцев.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) с требованием пересмотра решения о дисквалификации российских паралимпийцев.

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