Олимпийской чемпионке удалось продать подаренный BMW, не отходя от Кремля

Чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро смогла продать подаренный ей белый автомобиль BMW X6, не отходя от Кремля.

На выходе с территории Кремля спортсменку, которой преподнесли в качестве презента за победу новый автомобиль BMW, перехватил поклонник с чемоданом денег. Мужчина предложил ей семь миллионов рублей за машину, и девушка решила принять это предложение.

Как сообщает источник портала "Газета.Ru", который не назвал имени олимпийской чемпионки, она ездит на автомобилях более высокого класса, поэтому от продажи подарка ничего не теряет.

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