"Почта России" выпустила новые марки, посвящённые стадионам ЧМ по футболу-2018

Да возрадуются филателисты. Скоро у них появится возможность обновить свои коллекции благодаря новым маркам, выпущенным "Почтой России" в честь предстоящего грандиозного события – Чемпионата мира по футболу-2018.

На новой серии марок изображены стадионы, на которых состоятся матчи в рамках футбольного состязания. Если на первых выпущенных марках красовались стадионы Москвы, Казани и Сочи, то новый, уже второй по счету, выпуск посвящен стадионам в четырех других российских городах. Встречать футболистов и гостей чемпионата планирует Волгоград, Ростов, Екатеринбург и Самара. Стоит отметить, что марка имеет свой номинал – 21,50 рублей.

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