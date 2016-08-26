Супермодель Наталья Водянова призвала поддержать всех паралимпийцев.

Водянова сообщила, что в связи с отстранением сборной России не поддаться эмоциям сложно. Модель и президент благотворительного фонда "Обнаженные сердца" подчеркнула в блоге "Эха Москвы", что не берется осуждать решение Международного Паралимпийского Комитета, однако заметила, что отстранение одной из стран от Паралимпиады оставляет отпечаток на всем паралимпийском движении.

Водянова подчеркнула, что паралимпийцы - это люди, которые вдохновляют других на то, чтобы никогда не сдаваться и не идти у обстоятельств на поводу. Она выразила уверенность, что российские спортсмены снова продемонстрируют остальным пример силы духа и достоинства.