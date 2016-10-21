Финский хоккейный клуб "Йокерит" в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги обыграл московский "Спартак" и и занимает теперь восьмую строчку в турнирной таблице. «Спартак» - на 11-м месте.

«Спартак» играл в гостях и родные стены Хельсинки помогли финнам: встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу хозяев ледовой арены. У выигравшей стороны отличились Чарльз Геноуэй (3-я и 50-я минуты матча) и Марко Анттила (забил шайбу на 36-й минуте). У москвичей шайбы в ворота соперника забили Алексей Бондарев (42-я минута) и Райан Стоа (57-я).

24 октября «Спартак» примет нижегородское "Торпедо", а "Йокерит"26 октября сыграет на выезде с подмосковным "Витязем".