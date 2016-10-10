Мутко считает, что российская футбольная сборная движется в правильном направлении

Сборная России по футболу 9 октября в товарищеском матче уступила команде Коста-Рики со счетом 3:4 и в мировом рейтинге занимает 38 место, и это «правильное направление», по мнению министра спорта.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко просит болельщиков не судить российских игроков и помнить, что проиграли мы футболистам, которые в этом самом рейтинге стоят на 18 строчке, а на чемпионате мира 2014 года костариканцы были восьмыми. И потом, футболисты Коста-Рики играют в лучших европейских клубах, а состав нашей сборной – «некий экспериментальный», по мнению Мутко.

Следующие товарищеские матчи сборная России проведет в ноябре:10-го числа мы играем с командой Катара в Дохе, 15-го - с румынами в Грозном.