Питерцев итоги первого круга РФПЛ не радуют

Мирча Луческу приходил в одну команду, а руководить пришлось другой, «Зенит» покинули системообразующие игроки - Халк, Гарай, травмирован Дани, проблема с Витселем еще не решена. Мирча пригласил Мака на позицию Халка, но реально ее пытаются выполнять вместе с Жулиано. Тренер поставил задачу, где никто не зависит от одного игрока, то есть внедрение командной игры. В этом случае угроза может приходить от любого игрока, «Зенит» стал разнообразнее атаковать. Сразу 11 игроков отличились в стартовых турах РФПЛ.



Но Суперкубок России, ляпы Лодыгина, долгая раскачка и другие события сине-бело-голубых в первой половине чемпионата России по футболу изменили ситуацию к концу первого тура.



Всё началось с выездной победы над ЦСКА в Суперкубке России. Игра была не самой зрелищной, и всё решил единственный гол Маурисио на 22-й минуте. Так новому тренеру "Зенита" Мирче Луческу удалось завоевать первый трофей в питерской команде в первом же официальном матче. Однако скептики и многие футбольные эксперты продолжали сомневаться в румынском специалисте. Как оказалось, их сомнения были не напрасны: в первых двух турах "Зенит" сыграл две нулевые ничьи с "Локомотивом" и "Уфой", не показав привычной для петербургских болельщиков атакующей игры, а когда после первого тайма сине-бело-голубые уступали в домашнем матче "Ростову" со счётом 0:2, наверное, даже сам Луческу заволновался. К счастью, питерцы выиграли в том матче 3:2, и этот матч придал уверенности будущему лидеру атак Жулиано, которому удалось с успехом заменить уехавшего в Китай другого бразильца Халка.



Затем "Зенит" поймал кураж и после ничьей с ЦСКА выдал победную серию, в которую вошёл и исторический матч с "Маккаби" в Лиге Европы, в котором питерцы выиграли 4:3, уступая со счётом 0:3 к 75-й минуте. Подпортили статистику питерцам лишь кавказские команды - "Анжи" отобрал очки в матче РФПЛ и выбил "Зенит" из Кубка России, а "Терек" и вовсе нанёс первое поражение сине-бело-голубым в чемпионате. К позитивным моментам можно ещё отнести уверенную победу над "Спартаком" (4:2), которая, к сожалению, не помогла "Зениту" завершить круг на первом месте: питерцы идут вторыми, а отставание от москвичей составляет шесть очков.



Но зато подопечные Мирчи Луческу победили в пяти турах Лиги Европы. При этом важно отметить, что "Зенит" стал довольно много забивать и раскрепощённо играть в атаке, что очень важно для любой команды. Из неприятных моментов, кроме игр с "Тереком" и "Анжи", можно вспомнить и неуверенную игру вратаря Юрия Лодыгина, который довёл фанатов команды аж до петиции о его уходе из команды.



Юрий всегда был хорошим голкипером, но в этом сезоне он был более нестабилен, чем обычно. Единственное, чем можно утешиться в данной ситуации - из всех ошибок голкипера результативной стала только одна в игре с "Краснодаром", но из-за неё поползли неприятные слухи о драке Лодыгина с Артёмом Дзюбой. Непонятно, с чем связаны ляпы вратаря,

которого ещё недавно вызывали в сборную России, но питерцы уже активно подыскивают Юрию замену, поскольку Кержаков-младший тоже не устраивает Луческу.



Остаётся напомнить, что в этом календарном году у "Зенита" ещё будет три игры - с "Ростовом" и "Уфой" в РФПЛ, а также с «АЗ» в Лиге Европы. Будем надеяться, что в этих матчах "Зениту" удастся улучшить своё положение в турнирной таблице российского чемпионата, чтобы не уходить на межсезонье с таким большим отрывом от "Спартака".

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