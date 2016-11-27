Женская сборная России по кёрлингу стала чемпионом Европы

Российские кёрлингистки со счётом 6:4 обыграли шведок в финале чемпионата Европы 2016 года в шотландском Ренфрушире и стали четырёхкратными победительницами турнира.

В девяти встречах группового этапа сборная России в составе Виктории Моисеевой, Ульяны Васильевой, Галины Арсенькиной, Юлии Портуновой и Юлии Гузиевой одержала шесть побед – над Швейцарией, Данией, Финляндией, Норвегией, Италией и Германией. Проиграли россиянки лишь Швеции, Чехии и сборной-хозяйке турнира – Шотландии. В полуфинале россиянкам удалось взять реванш у шотландок.

Мужская сборная на чемпионате Европы остановилась в шаге от медалей – в матче за «бронзу» россияне проиграли команде Швейцарии. Тем не менее, прогресс мужской сборной России налицо – в этом году команда впервые в своей истории вышла в плей-офф европейского первенства.