Женская сборная России по кёрлингу обеспечила себе выход в полуфинал ЧЕ-2016

Российские кёрлингистки со счётом 6:4 одержали победу над сборной Германии в восьмом матче группового этапа чемпионата Европы в шотландском Ренфрушире и обеспечили себе выход в ½ финала турнира.

В восьми встречах сборная России в составе Виктории Моисеевой, Ульяны Васильевой, Галины Арсенькиной, Юлии Портуновой и Юлии Гузиевой одержала шесть побед – над Швейцарией, Данией, Финляндией, Норвегией, Италией и Германией. Проиграли россиянки лишь Швеции и Чехии.

На данный момент команда России занимает в турнирной таблице третье место. В четверг в заключительном матче групповой стадии россиянки встретятся со сборной Шотландии. Финал чемпионата Европы по кёрлингу пройдёт 26 ноябоя.

Читайте также:

Другие новости спорта

Все новости для