Аршавин выкинул на трибуну медаль финалиста Кубка Казахстана

Российский футболист Андрей Аршавин эмоционально отреагировал на проигрыш своей команды «Кайрат» в финале Кубка Казахстана по футболу. После церемонии награждения спортсмен кинул медаль, которой его наградили за участие в игре, на трибуну.

Медаль Аршавина досталась одному из зрителей, пришедших на матч. В настоящее время награда выставлена болельщиком на продажу.

Отметим, что решающий поединок Кубка Казахстана, в котором «Кайрат» уступил «Астане», состоялся еще 19 ноября, однако о поступке Аршавина стало известно только сейчас. Сведений о том, был ли как-то наказан россиянин, выкинувший медаль, нет.

Андрей Аршавин – один из самых известных российских футболистов современности. Ранее 35-летний россиянин выступал за питерский «Зенит» и лондонский «Арсенал».

Читайте также:

Другие новости спорта

См. все новости дня