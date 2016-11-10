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Елена Радионова: До сих пор люблю читать сказки

10 ноября 2016, 19:54 [«АН-онлайн», ОЛЕГ ГОВОРОВ, АЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВ ]

Елена Радионова: До сих пор люблю читать сказки
фото: globallookpress.com

Второй призер московского этапа Гран-при «Ростелеком» по фигурному катанию и победительница прошлогоднего турнира москвичка Елена РАДИОНОВА запомнилась не только прекрасным катанием, но и шикарным нарядом. Специалисты, тренеры, сами спортсменки и публика очень высоко оценили наряд Радионовой. Ей многократно делали комплименты. Но все дело в том, что с этим нарядом связана целая история.

Платье для Елены за пять дней

-Елена, расскажите, какая история все-таки произошла  с вашим платьем для выступлений? Ведь хороший наряд для фигуриста, а тем более для фигуристки – один из значимых пунктов для общего успеха.      

-История такова.То платье, в котором поначалу  планировалось выступление, явно не подходило к моему образу на льду. И я отказалась его надевать. Предложила сшить новое платье. А оставалось всего пять дней до выступления! Мы с моим наставником Инной Германовной Гончаренко посовещались, пришли к моей швее. Я все очень детально объяснила.

-Нарисовали?   

-Нет, просто объяснила. Швея все поняла.  

-Кстати, вы сами шить умеет?

-Нет. Никогда не умела. И в детстве не шила. Несмотря на цейтнот, платье было готово к началу соревнований.

-Можно смело утверждать, что вы установили мировой рекорд: сделали свой наряд в самый короткий срок в истории фигурного катания. Причем платье получилось очень красивое

- Большое спасибо!

-Вы очень сильно рисковали. Ведь могли элементарно не успеть. И тогда, прощай Гран-при в Москве.

- Я была уверена в себе, в своем тренере, в швее. Считала, что все обязательно получится. По-другому и быть не могло. Я прекрасно представляла, каким должно быть платье. Мне вообще нравиться все, что связано с миром моды. С удовольствием сходила бы на какой- нибудь показ.

- Может быть в вас живет будущий критик модных показов?

- Пока не знаю. Не думала об этом.

Обожаю сказки про принцесс и принцев

-Вы производите впечатление очень доброго человека. Не мешает ли это при подготовке к соревнованиям? Ведь в большом спорте надо иногда очень сильно разозлиться, и даже пытаться «разорвать» противников?   

-У меня нет мыслей, кого-то порвать или разорвать. Настраиваюсь только на свое выступление, а не на соперниц. И еще, конечно, на зрителей в зале. Они мне часто очень помогают. Особенно, московские любители фигурного катания. У нас, если хотите, эстетичный вид спорта, нельзя кататься с каким-то оскалом. Считаю, что на лед нельзя выходить злой,  в своей программе надо олицетворять только добро. 

-Кстати, свою программу вы сделали по мотивам сказок. Вы в детстве любили сказки?

-Очень! Особенно про принцесс и принцев. Да, я их и сейчас люблю! И в жизни иной раз бывает так же, как и в сказке. Может быть это звучит несколько наивно, но я верю, в чудеса.

-То есть вы  больше человек эмоциональный нежели хладнокровный?

- Всегда нужно себя контролировать свои эмоции. И я стараюсь это делать. Но, пока не всегда получается.

 Канадский урок

 -Вернемся к фигурному катанию. Нам кажется, что вы не совсем довольны своим выступлением на московском этапе Гран при? .

- Да, вы правы. Есть чувство неудовлетворенности. Короткой программой, я  довольна. Была, правда, одна небольшая помарка.. А вот произвольная не получилась. Откаталась с падением и мелкими помарками, которые очень не люблю.

-Кто же их любит?

- Можно сделать скидку только на то, что это все – таки первый турнир сезона. Что ж теперь нужно идти дальше, учесть все ошибки, накатывать программы.

- Тем более, что прошлый сезон: 2015 – 2016 оказался для вас неровным.

-Да, сезон получился  нелегкий. Что - то не получалось, но, надеюсь, это сделает меня только сильнее. Обязательно учту ошибки и буду совершенствовать свое катание. Да, есть трудности. Теперь стараюсь жить по принципу: побольше работы и поменьше эмоций.

-Говорят, что на первенстве планеты – 2015 вы катались с высокой температурой?

-Любой профессиональный спортсмен, и  неважно какой это будет вид спорта: бег на 100 метров или одиночное катание у женщин - по своей натуре должен быть бойцом. Даже немного рада, что у меня был такой опыт и то, что я знаю, как в экстремальных ситуациях смогу спокойно выступать и откатывать свои программы хорошо. Тот турнир мне дал очень много опыта. Теперь ничего не боюсь.

-На чемпионате России в том же сезоне у вас также было не все гладко?

- Перед самым чемпионатом России было отравление икрой.

-Черной?

Да.  Но пусть уж лучше у меня перед стартом случится что-то плохое, чем во время.

-К нынешнему сезону вы сделали новую короткую программу в сотрудничестве с известной канадской фигуристкой Ше-Линн Бурн, которая выступала в танцах на льду с Виктором Краатцем. Они стали первыми в истории канадскими чемпионами мира в танцах на льду, и еще многократно выигрывали турниры Четырёх континентов, а также десять раз становились первыми в стране Кленового листа. Это была ваша идея поехать за океан?

- Мне давно нравился ее подход. Захотелось узнать, как тренируется.  Этим летом мы списались с Ше-Линн Бурн и обо всем договорились. Провела в канадском Торонто неделю. Вначале мы с Ше-Линн Бурн слушали музыку, выбирали, пробовали на льду разные шаги. Потом начали работать. Меня удивило, что она разбирает досконально каждое движение до мелочей, сама много катается со спортсменом. Так было и со мной. Она постоянно спрашивает: «Будет ли удобно?» Ежедневно, по много раз в день я была на связи с Инной Германовной. Когда, наконец, мы с Ше-Линн Бурн выбрали нужный вариант, и Инна Германовна сказала: «Берем», приступили к постановке.

В ЦСКА пришла, в ЦСКА и осталась

-Вы удивительно женственна, изящна и грациозна. Вашу «походку» на льду специалисты называют неповторимой. Это правда, что вы в детстве были, несколько.. э-э-ээээ….

- Косолапой?

- Да.

 -  У меня были косолапые, завернутые внутрь ноги. Ходила, как Мишка. Некоторые на меня смотрели не без улыбки. Папа поэтому решил привести меня на каток. Кажется ему кто – то посоветовал, что фигурное катание поможет. Только поэтому я и стала фигуристкой.

-А мама?

-Мама вначале была даже против моих занятий. Начала кататься в октябре, мне еще не было четырех лет. Только в январе исполнилось четыре года. Самым ближним к нашему дому был каток ЦСКА. Как пришла туда, так и осталась. Кстати, и тренируюсь у одного и того же тренера – Инны Германовны Гончаренко. Так вот мама считала, что я очень маленькая и мне будет тяжело. Она опасалась за мое здоровье.

-Когда же мама сменила гнев на милость?

- Наверное, после первых успехов. Не на турнирах даже, а на тренировках. Прошло совсем немного времени  мама и папа стали радоваться моим победам. Они поняли, что мне кататься очень нравится. Кстати, у меня абсолютно не спортивная семья. Мама училась в музыкальной школе. Папа только в детстве играл в футбол во дворе с ребятами.

-Кстати, а первую свою спортивную победу помните?

-. Мне было пять лет.  Каталась уже больше года. Была на тех соревнованиях по – моему,  чуть ли не самой маленькой. И по возрасту, и по росту. Почти все девочки были постарше. Но я чувствовала себя очень спокойно. Каталась под медленную музыку «Плыла-качалась лодочка по Яузе -  реке». В тот момент не понимала, что фигурное катание станет делом моей жизни. Просто мне нравилось на льду делать разные фигуры. Потом тренер стала почти всегда выставлять меня на соревнования с девочками постарше. Поэтому привыкла выступать на взрослых турнирах и дискомфорта не испытала.

«Горе от ума» и «Недоросль» прочитала  в самолете

-Ваш день расписан по минутам. Причем настолько расписан, что вы и в школе учились, можно сказать, дистанционно, заочно. Или мы ошибаемся? Как строится ваш день?

 -Просыпаюсь обычно  в семь утра. В восемь уже на катке. И так до пяти, а то и до шести вечера каждый день. Потом еду домой. Поэтому и в школу ходить не успевала. Ведь тренировки, как я уже заметила - с утра до вечера. С первого по четвертый класс я училась в обычной школе — ходила на уроки, как все дети. С пятого класса перешла на заочное обучение. Мне присылали домашние задания. Контрольные работы давали на полгода вперед. На их решение всего – то одна попытка. Что-то типа компьютерного тестирования. Изучала все предметы, ни от чего не отлынивала.

-И каковы успехи ?

-Училась без троек. Что-то учила сама. В чем-то мама помогала, учителя. Днем каток, вечером учеба. По выходным ездила к преподавателям.

-Самый трудный предмет?

-Ой, физику не любила. А русский язык и литература – совсем наоборот. Инна Германовна Гончаренко приучила меня в самолете читать. Когда был длинный перелет в Америку, я прочитала «Недоросль» Фонвизина. До этого, помню, в самолете  осилила «Горе от ума» Грибоедова. В итоге и экзамены сдала хорошо.Всеготри четверки, остальные – пятерки. Кстати, горжусь, что так окончила школу. Поступила в институт физкультуры. Ещё совсем недавно не хотела туда поступать. Хотела получить другое образование. Потом посоветовались с мамой. И решили, что лучше пойти в физкультурный. Потому что сейчас мне сложно будет совмещать учебу в другом институте и фигурное катание.

-В будущем будете тренером?

-Не-е-е. Быть тренером – тяжелая работа. Далеко не всегда благодарная. Растишь, растишь ученика, а потом он вдруг уходит. Представляете, что в этот момент творится в душе тренера? В то же время хочу попробовать тренировать детей, потому что в меня было вложено столько сил, знаний, многому научилась, многое умею и должна поделиться всем этим с теми, кто хочет заниматься фигурным катанием. Но скорее нет - после окончания спортивной карьеры выберу то, чем мне хочется заниматься и получу вторую образование. Меня привлекают профессии хореографа. И ещё актрисой стать хочу. Попробую поступить в ГИТИС или МХАТ. Кстати, с каждым годом это желание только усиливается. Нравится публика в зале, когда зрители смотрят, сопереживают тому, что ты показываешь, о чем рассказываешь. Если чувствуешь, что им это нравится, то получаешь такой заряд эмоций! Я всегда с таким настроем всегда выхожу на лед, поэтому не представляю, как можно кататься без улыбки.

На отдыхе меня ждет Мотя и Уайльд

-А отдыхать когда удается?

-На отдых остается немного времени. Когда дома, и не уезжаю на соревнования, то хожу к друзьям. Еще гуляю с собакой.

-У вас собака?

-Да, йоркширский терьер по кличке Мотя. Очень упрямый. Даже скажу упёртый. Если ему что-то не нравится, делать не будет. Идет гулять только туда, куда хочет. Если ведешь в другую сторону, будет стоять как вкопанный. И ведь добивается своего. С характером. Что касается отдыха, то люблю летом путешествовать с семьей. Ещё могу музыку послушать, кино посмотреть.

-В кино часто бываете?

-Нет. Очень редко в свободный день могу сходить в кино с подружками. Раньше они тоже занимались фигурным катанием, но потом бросили. Мне нравятся старые советские фильмы. Ещё французские. Понравился фильм «Завтрак у Тиффани». Понравилась Одри Хепберн. Мечтаю быть похожей на неё.  В последнее время очень сильно увлеклась средневековой историей. В первую очередь меня интересуют Италия и Франция. Из книг сейчас читаю «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

 -Какие у вас спортивные  цели?

- Наверное, как и у всех спортсменов: выиграть Олимпийские игры.

 -Кстати, на Олимпиаду в Сочи вы не попали только из-за того, что до нужной отметки в пятнадцать с половиной лет не хватило всего каких-то пяти месяцев.

- Японка Мао Осада и кореянка Ю На Ким — тоже в 15 лет не попали на Олимпиаду. И ничего, потом столько медалей и титулов завоевали! Если моя карьера сложится также - ни капельки не пожалею.

-Вы же первая и пока единственная в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании - в 2013 и 2014 годах. Как насчет взрослого чемпионата мира? Кому подражаете в фигурном катании?

-Взрослый чемпионат мира тоже хорошо бы выиграть. И дважды, как по юниоркам! Какие цели кроме спорта? Конечно же, семья, дети. Ещё найти работу, которая мне будет нравиться, от которой я буду получать кайф. Считаю, что это очень важно в жизни. На кого хочу быть похожей? Мне нравится, как катаются Каролина Костнер, Юна Ким. У них женское, легкое, красивое катание. Но прежде, всего, хочется быть самой собой. Поэтому никому не подражаю.

ПОРТРЕТ от «Аргументов недели»

Елена РАДИОНОВА

Родилась 6 января 1999 года в Москве

Единственная в истории фигурного катания двукратная чемпионка мира среди юниоров — 2013 & 2014 годов.

Бронзовый призер чемпионата мира-2015. Серебряный призер чемпионатов Европы: 2015 & 2016. Второй призер командного чемпионата мира-2015.

Серебряный призер финала Гран-при-2014/2015. Бронзовый призер финала Гран-при-2015/2016.

Чемпионка России 2014/2015. Вице- чемпионка России 2012/2013 & 2015/2016. Бронзовый призер чемпиона России 2013/2014.

Победительница московского этапа Гран-при «Ростелеком»-2015. Второй призер московского этапа Гран-при «Ростелеком»-2016. 

Тренируется в ЦСКА, с самого начала у Инны Гончаренко.

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По информации СМИ, вилла расположена в районе города Марбелья, она оформлена на одну из фирм президента Украины. Организация купила дом восемь лет назад, стоимость владения составляет около 4 млн евро.

//В мире

При атаке на дипмиссию Германии ранило афганского посла в Таджикистане

При атаке на дипмиссию Германии ранило афганского посла в Таджикистане

Становятся известны подробности нападения боевиков на консульство ФРГ в городе Мазари-Шариф, совершенное с особой жестокостью. Сообщается, что среди раненых есть и дипломатический представитель.

//Общество

Песков: Москва контактировала со штабом Трампа

Песков: Москва контактировала со штабом Трампа

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что представители России общались с людьми из окружения будущего президента США во время предвыборной гонки. Он также пояснил, почему это было необходимо.

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