Португальский футболист Криштиану Роналду сегодня подписал со знаменитой компанией Nike пожизненный контракт.

В настоящий момент нет никаких финансовых деталей нового соглашения спортсмена, однако, как сообщает портал TMZ, сумма контракта может достигать 1 миллиарда долларов. Отметим, что Криштиану Роналду успешно сотрудничает с Nike уже в течение тринадцати лет - c 2003 года.

Ранее такой же пожизненный контракт Nike заключил с другим легендарным спортсменом - американским баскетболистом Леброном Джеймсом.