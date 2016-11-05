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Российские хоккеисты в Кубке Карьяла одолели команду Швеции

5 ноября 2016, 19:03 [ «АН-онлайн» ]

Российские хоккеисты в Кубке Карьяла одолели команду Швеции
pixabay.com

В рамках ежегодного турнира «Кубок Карьяла» (первый этап Европейского хоккейного тура) хоккеисты сборной России в субботу, 5 ноября, выиграли у команды Швеции. Поединок закончился со счетом 3:2.

Игра проходила в Хельсинки. В российской команде шайбы забросили Рушан Рафиков (на 20-й минуте матча), Александр Барабанов (на 24-й минуте) и Валерий Ничушкин (на 49-й). У шведов ворота россиян поразили Рикард Йюнге (25-я минута матча) и Карл Клингберг (50-я минута игры).

В воскресенье, 6 ноября, россияне встретятся с командой Чехии. А финны в тот же день сыграют со шведами.

Это уже вторая победа российских хоккеистов в рамках «Кубка Карьяла». В первом матче россияне одолели сборную Финляндии со счетом 5:1.

Кубок Карьяла - ежегодный турнир по хоккею с шайбой, который проводится в Финляндии. Название турниру дал его основной спонсор -  пивная компания Karjala (в переводе – «Карелия»). В кубке участвуют сборные Чехии, Финляндии, России и Швеции.

 

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