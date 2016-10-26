Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал WTA

Светлана Кузнецова вышла в полуфинал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Выход в полуфинал российской теннисистке обеспечил проигрыш испанки Гарбинье Мугурусой полячке Агнешке Радваньской.

В матче Белой группы турнира польская теннисистка одолела испанку Гарбинье Мугурусой (счет - 2:0 (7:6, 6:3), что и позволило Светлане Кузнецовой выйти в полуфинал WTA, поскольку испанская теннисистка такого права лишилась, проиграв вторую игру подряд, передает «Лента.ru».

Кузнецова же 26 октября обыграла теннисистку из Чехии Каролину Плишкову: 2:1 (3:6, 6:2, 7:6) и в двух встречах вышла победителем. Теперь у Кузнецововй в Белой группе первое место: идеальная ступень для борьбы за главный приз турнира.

Итоговый турнир WTA стартовал в Сингапуре 23 октября и завершится 30 числа, в воскресенье. Участники турнира поделены на две группы: надо занять первые два призовых места в своей группе, чтобы пройти в финал. Главный приз турнира - семь миллионов долларов.