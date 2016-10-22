Теннисистка Светлана Кузнецова выиграла Кубок Кремля

Второй раз подряд победителем Кубка Кремля становится российская теннисистка Светлана Кузнецова. В финальном матче посеянная под первым номером Кузнецова победила австралийку Дарью Гаврилову со счетом 6:2, 6:1.

Победа на турнире Кубок Кремля позволила Светлане Кузнецовой сохранить за собой девятое место в мировом рейтинге теннисистов и пройти на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WТА), что состоится с 24 по 30 октября в Сингапуре.

В 2015 году Кузнецова также выиграла Кубок Кремля, победив в финале соотечественницу Анастасию Павлюченкову.