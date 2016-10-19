В Москву едет футболист Роналдо

Известный бразильский футболист, «Зубастик» и «Феномен» Роналдо Луис Назарио де Лима - Роналдо - приедет в Москву, чтобы презентовать официальный талисман чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин так и написал в своем твиттер: «К нам едет легенда футбола». Сам талисман выберут 21 октября в прямом эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, - шоу начнется в 23.30 по мск.

За звание быть талисманом «ЧМ-2018» борются кот, тигр и волк.

Роналдо Луис Назарио де Лима - бразильский футболист, амплуа - нападающий. По мнению многих специалистов, Роналдо - один из лучших игроков в истории футбола.