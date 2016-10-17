«Зенит» в 10-м туре чемпионата России обыграл «Урал» со счетом 0:2
17 октября 2016, 09:42 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Скорей всего тому причиной — перелет или холодная погода. Но было видно, что питерцы играли не в полную силу, и во втором тайме это выглядело довольно рискованно. Ведь "Зенит" мог гораздо раньше решить исход встречи, сыграв в более высоком темпе в первом тайме и забив, например, два мяча. Но вместо этого при счете 0:1 гости дали возможность хозяевам оказывать давление на свои ворота.
Возможно, забив гол, питерцы посчитали, что дальше все пойдет по намеченному тренером плану и проблем не будет. Однако хозяева почувствовали, что могут спасти игру, чего стоит эпизод , когда Ломбертс выбил мяч с линии пустых ворот.
Однако закончилось все для "Зенита" благополучно: к концу игры у команды вновь появились моменты. "Урал" пошел вперед, так как хозяевам уже было нечего терять. Освободились зоны для быстрых контратак. В итоге питерцы забили второй гол и выиграли, однако в целом это была игра невысокого качества.
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