В матче с "Уралом" "Зенит" провел ротацию состава и сыграл в экономном режиме. Судя по всему, питерцы держали в памяти предстоящую игру в Лиге Европы. В итоге это был не лучший матч сине-бело-голубых, однако "Зенит" может позволить себе на классе обыгрывать таких соперников, как «Урал», играя при этом в довольно невысоком темпе.

Скорей всего тому причиной — перелет или холодная погода. Но было видно, что питерцы играли не в полную силу, и во втором тайме это выглядело довольно рискованно. Ведь "Зенит" мог гораздо раньше решить исход встречи, сыграв в более высоком темпе в первом тайме и забив, например, два мяча. Но вместо этого при счете 0:1 гости дали возможность хозяевам оказывать давление на свои ворота.

Возможно, забив гол, питерцы посчитали, что дальше все пойдет по намеченному тренером плану и проблем не будет. Однако хозяева почувствовали, что могут спасти игру, чего стоит эпизод , когда Ломбертс выбил мяч с линии пустых ворот.

Однако закончилось все для "Зенита" благополучно: к концу игры у команды вновь появились моменты. "Урал" пошел вперед, так как хозяевам уже было нечего терять. Освободились зоны для быстрых контратак. В итоге питерцы забили второй гол и выиграли, однако в целом это была игра невысокого качества.

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