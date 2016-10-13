Винник: Воронцову недостает хорошей выучки и школы, также у него слабые ноги

Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Даниил Винник, который 29 октября в Краснодаре в рамках турнира TECH-KREP FC: PRIME-4 проведёт матч-реванш против чемпиона России по К-1 и чемпиона мира по тайскому боксу Евгения Воронцова, рассказал о подготовке к поединку.

«Я поменял многое в подготовке. К сожалению, у меня никуда не получилось поехать на сборы, а может быть и к счастью. В прошлый раз была длительная подготовка, она возможно и забрала много сил, что было причиной моей болезни перед боем. В прошлый раз сделал ставку на технику тайского бокса, понял, что это было не нужно. В этот раз все поменял, не будем раскрывать секретов до 29 октября, – сказал Винник. – Слабое место Воронцова – это школа. Ему недостает хорошей выучки и школы, также у него слабые ноги. Он самобытный боец, неплохой, очень терпеливый, считаю, что он будет продолжать драться, если его «ронять» несколько раз подряд. Упорство - это его преимущество».

Напомним, что прошлая встреча между Винником и Воронцовым прошла в июне этого года – тогда Винник проиграл нокаутом в четвёртом раунде и потерял пояс чемпиона России по версии К-1.

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