Легенде исполнилось 70

Александр Георгиевич Горшков - первый олимпийский чемпион мира в танцах на льду вместе с Людмилой Пахомовой. Шестикратный победитель мировых первенств. Президент Федерации фигурного катания на коньках России, а 8-го октября еще и юбиляр, отмечающий 70-летие.

Каков Горшков в жизни

Скромен. Не склонен раздавать интервью, а уж если разговорится, то расскажет все подробности. Впрочем, обязательно попросив всю беседу у него завизировать, причем точно внесет несколько поправок.

Одет всегда с иголочки в стиле Кардена: темный блейзер со светлыми брюками хорошо сочетается с аккуратно подобранным нешироким галстуком и всегда аккуратно торчащей из карманчика пиджака пошеткой. Ботинки начищены до блеска, хотя порой непонятно, каким образом обувь остается такой сияющей.

Говорит тихим голосом, но его почему-то все слышат. Наверно, привыкли к такой манере разговора. Никаких недовольных интонаций. Даже упреки и претензии высказывает вежливо, однако доходчиво.

Любит переспрашивать третьих лиц, присутствовавших при его выступлении: «Меня поняли?». Да, всегда и все сказанное Александром Георгиевичем понимают.

Не любит традиционных в фигурном катании поцелуев, похлопываний по плечам и прочих выражений знаков ни к чему не обязывающей признательности. Предпочитает рукопожатия. С подавляющим большинством, привыкшему к чисто спортивному «ты», общается на «вы».

Решения принимает далеко не мгновенно. Лучше все тщательно взвесить, чем насмешить, не впопад брякнув.

Каков на состязаниях

Напоминает натянутую струну. Стоит, как правило, у выхода со льда, приветствуя фигуристов, даже прокатавших свои программы не слишком удачно.

Садится редко. Если присел, это признак того, что, нет, не устал, а просто спортсмен не очень и интересует. Но такое случается крайне редко.

Патриот отечественного фигурного катания. Он был и остается лучшим «кавалером» в танцах на льду, не требуя того же от всего остального мира, явившегося ему на смену. Люди постарше, ну, как я, никогда не забудут его с Людмилой Пахомовой танцы. Тут была такая гармония, что ее не повторить. Может, техника с ее модными сейчас твиззлами и сделалась сложнее, но уж наверняка кавалеры не стали галантнее Александра Георгиевича. На мой взгляд, это невозможно. Хотя стремиться к идеалу, заданному Горшковым, можно и даже похвально.

Терпеть не может нападок на российских фигуристов. Воспринимает их так, будто напакостили лично ему. Объяснений, что на непритязательных писателей не нужно тратить нервные клетки, не приемлет.

Продвигает нашу отечественную школу фигурного катания с шести лет, когда впервые ступил на лед.

За последние лет 46, что мы знакомы, не прибавил ни килограмма веса. Держит себя в форме или форма держится по привычке? Не знаю, а Горшков ответа не дает. Возможно, все лишнее сгорает во время нескончаемо-бесконечных программ его подопечных, каждый элемент которых Александр Горшков знает наизусть.

Невидимое миру

Есть привычка: он – “chainsmoker”, то есть человек, постоянно курящий одну сигарету за другой. Мои надоевшие уговоры бросить, пощадить себя, воспринимает спокойно, иногда даже обещает попробовать. Но пробовать не собирается.

Горшков уверен, что любого человека можно и нужно обучить самому сложному. После перемен в системе судейства фигурного катания это было подтверждено и на мне. Александр Георгиевич с ручкой и блокнотом, не торопясь, втолковывал мне все премудрости нововведений. Полет Москва – Ницца прошел на должной высоте. Все стало понятно.

Гордится дочерью. Можно ли назвать ее кутюрье – высшим мастером по пошиву? Почти наверняка. Училась мастерству у парижан.

Что за юбилеем

8 октября Александру Горшкову 70 лет. Что дальше? Точно – чемпионат Европы по фигурному катанию в Москве в 2018-м. И потом – зимние Олимпийские игры в корейском Пьончонге.

И дома, и на Олимпиаде президенту Федерации фигурного катания Александру Горшкову и его спортсменам надо выигрывать.

Николай Долгополов,

член Исполкома Федерации фигурного катания на коньках России

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