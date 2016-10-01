Боксер, после боя с которым скончался Майк Тоуэлл, выразил свои соболезнования

Боксер из Ульса Дэйл Эванс высказал слова соболезнования родственникам и близким Майкла Тоуэлла, которым скончался после боя с ним. Шотландский боксер Майк Тоуэлл и Дэйл Эванс из Уэльса сражались в поединке за титул чемпиона Великобритании.

Бой проходил в минувший четверг в Radisson Blu Hotel Глазго. Эванс нокаутировал Тоуэлла в пятом раунде. После нокаута 25-летнего Тоуэлла уносили с ринга на носилках. В больницу боксер был госпитализировали в критическом состоянии. Врачи боролись за жизнь боксера, но он умер.

Дэйл Эванс выразил соболезнования через Twitter-аккаунт спортивного клуба St. Andrews Sporting Club.

Он признался, что никогда не желал видеть, как его соперника с ринга уносят на носилках. Боксер назвал Майка Тоуэлла "настоящим воином".

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