Боксер Майк Тоуэлл скончался после нокаута

Шотландский боксер Майк Тоуэлл скончался в клинике после нокаута. Майк Тоуэлл получил серьезную травму во время боя с Дэйлом Эвансом. Бой проходил в минувший четверг в Radisson Blu Hotel Глазго.

Дэйл Эванс отправил Майка Тоуэлла в нокдаун в пятом раунде. После нокаута 25-летнего Тоуэлла уносили с ринга на носилках. В больницу боксер был госпитализировали в критическом состоянии.

Менеджера спортсмена рассказал, что Майк Тоуэлл в госпитале был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

До поединка с Эвансом Тоуэлл, выступающий в полусреднем весе, одержал 11 побед на профессиональном ринге при одной ничьей.

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