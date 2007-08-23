Армия зарывается в облака
№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Российские военные штурмуют высочайшие вершины мира. На днях по Распоряжению Президента РФ №392 в высокогорный Непал вылетела группа наших военнослужащих. Около 50 россиян будут работать в политической миссии ООН в качестве наблюдателей, офицеров штаба и связи, а также медицинской службы. Перед длительной командировкой все они прошли курс горной подготовки на Кавказе. Правда, им не довелось взойти на вершину Эльбруса.
НЕДАВНО, впервые за последние двадцать лет, туда поднялась другая рота горной бригады. Вместе с солдатами совершил восхождение заместитель главкома Сухопутных войск
В ходе тренировки горные стрелки испытали новое снаряжение и обмундирование, которое было закуплено для них по личному указанию Владимира Путина. Он ранее посещал место их дислокации в дагестанском Ботлихе. Впервые в высокогорье был применен новейший комплекс разведки, управления и связи «Стрелец».
На обратном пути военные в соответствии с замыслом учения вступили в бой с «бандформированием» и на высоте 4500 м выполнили боевые стрельбы из штатного оружия и
Впрочем, не все с ним согласны. Это сейчас такого рода восхождения для нашей армии в диковинку. По своему армейскому опыту знаю, что в Советском Союзе в Закавказском военном округе каждая третья рота была – горной. И тогда наши военные ежегодно массово покоряли Эльбрус.
И началось все еще в
Наконец-то старый опыт взят на вооружение. Анализ двух войн в Чечне заставил военное начальство начать восстанавливать легкомысленно забытые горные подразделения и части. Формирование двух горных бригад общей численностью более 4 тыс. военнослужащих планируется завершить к 1 декабря 2007 года.
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