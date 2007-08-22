МАКС – ЗЕРКАЛО РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА

В первый день работы Международного авиационно-космического салона все завидовали Президенту России. Владимир Путин и сопровождающие его лица были единственными, кто сумел попасть вовремя на торжест­венное открытие МАКС-2007. И тоже благодаря авиации – президентский вертолет «облетел» пробку на въезде в город Жуковский.

ЗАБАВНО было наблюдать, как машины с VIP-пропусками, мигалками и красными дипломатическими номерами, как простые смерт­ные, стояли на палящей жаре, не двигаясь с места.

Из удач авиасалона можно отметить прекрасно организованную экспозицию. Самолеты и вертолеты, даже почтенного возраста, сверкают свежей краской. Бочки с квасом и летние кафешки со всем остальным, разбросанные по всей огромной территории, позволяют при первом же позыве утолить жажду.

С новинками дело обстоит сложнее. Обласканный властью и деньгами проект регионального пассажирского лайнера ОКБ Сухой «Суперджет 100» представлен макетами, буклетами и отдельными агрегатами. Двигатель французской разработки SaM146 для этого самолета в дикой спешке, с трудом, но все же прицепили под крыло носителя Ил-76. Но запустить и подняться в воздух с ним не отважились – авиасалон не место для испытательных полетов. Из-за этого «пострадала» и единственная реальная новинка авиашоу – винтовентиляторный двигатель НК-93 СНТК им Н.Д. Кузнецова, готовый подняться в небо в «связке» с летающей лабораторией Ил-76ЛЛ . Его попросту спрятали подальше от президентских глаз. Логика чиновников незамысловата – если «прима», в которую вбуханы миллиарды, не готова, то зачем рисковать и показывать рабочий мотор с уникальными характеристиками, который полтора десятка лет «маринуется» из-за убогого финансирования. Можно нарваться на неприятные вопросы с последующими оргвыводами. Зато делегация одной из арабских стран настойчиво предлагала контракт на покупку сразу 30 таких движков. И американские военные авиаторы, побросав свои B-52 и F-15, выстроились в очередь на фотосессию с громадным чудо-мотором.

Настоящее гражданское мужество продемонстрировал министр образования и науки Андрей Фурсенко. В павильоне, где демонстрировалась «смычка» вузовской и школьной науки с аэрокосмической отраслью, температура воздуха превышала 50 градусов по Цельсию. Обливаясь потом, министр больше часа рассматривал и расспрашивал всех участников. «Аргументам неделi» он заявил однозначно – налицо прослеживаются тенденции, благодаря которым будет наконец ликвидирован «кадровый провал» и молодежь пойдет поднимать авиацию и космонавтику. Не секрет, что сегодня конструкторские бюро и лаборатории держатся на специалистах предпенсионного и пенсионного возраста.