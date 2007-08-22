МАКС – ЗЕРКАЛО РОССИЙСКОГО АВИАПРОМА
№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ, фото автора ]
В первый день работы Международного
ЗАБАВНО было наблюдать, как машины с
Из удач авиасалона можно отметить прекрасно организованную экспозицию. Самолеты и вертолеты, даже почтенного возраста, сверкают свежей краской. Бочки с квасом и летние кафешки со всем остальным, разбросанные по всей огромной территории, позволяют при первом же позыве утолить жажду.
С новинками дело обстоит сложнее. Обласканный властью и деньгами проект регионального пассажирского лайнера ОКБ Сухой «Суперджет 100» представлен макетами, буклетами и отдельными агрегатами. Двигатель французской разработки SaM146 для этого самолета в дикой спешке, с трудом, но все же прицепили под крыло носителя
Настоящее гражданское мужество продемонстрировал министр образования и науки Андрей Фурсенко. В павильоне, где демонстрировалась «смычка» вузовской и школьной науки с аэрокосмической отраслью, температура воздуха превышала 50 градусов по Цельсию. Обливаясь потом, министр больше часа рассматривал и расспрашивал всех участников. «Аргументам неделi» он заявил однозначно – налицо прослеживаются тенденции, благодаря которым будет наконец ликвидирован «кадровый провал» и молодежь пойдет поднимать авиацию и космонавтику. Не секрет, что сегодня конструкторские бюро и лаборатории держатся на специалистах предпенсионного и пенсионного возраста.
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