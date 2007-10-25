ЛЕБЕДИ СКОРО ВЫЛЕТЯТ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ?
№ 43(77) от 24.10.2007 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]
ЛЮБОПЫТНУЮ новость сообщили «Аргументам неделi» в Россельхознадзоре. Оказывается, российская Красная книга не только периодически пополняется теми или иными видами животных и птиц, но иногда требует редактуры и в обратную сторону – в сторону сокращения.
Судя по всему, один из первых кандидатов «на вылет» – лебедь. «Эта птица давно из Красной книги должна быть изъята! – уверенно заявил редакции начальник Управления организации рыболовного и охотничьего контроля и надзора Олег Буславский. – На сегодняшний день лебеди уже наносят значительный ущерб сельскому хозяйству и препятствуют воспроизводству водоплавающей дичи. На селе его даже стали называть в последнее время «белым волком». И не зря. Где расположилось стадо лебедей – считай, поле будет чистое – все злаки поклюют. Кроме того, в радиусе полутора километров от места гнездовья лебедя не селится ни одна другая водоплавающая птица. Лебедь конкурентов не терпит – жестоко выбивает со своей территории».
Кстати, по словам Олега Буславского, «из всех других охотничьих видов животных России, на отстрел которых мы даем разрешения, кандидатов в Красную книгу на сегодня нет».
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