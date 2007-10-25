Любовь и море

Телеканал РЕН ТВ начал показ нового сериала «Морская душа». С первого же дня зрители увлеклись историей о моряках не меньше, чем легендарной сагой о солдатах.

СЮЖЕТ фильма прост и увлекателен одновременно. Три молодых парня недавно отслужили в ВМФ по контракту. Они попадают на уникальный корабль, который работает по спецзаданиям во всех водах и на всех широтах, становятся «морскими спасателями». За спиной у каждого из героев – личная история. У каждого – свои мотивы оказаться на корабле. И каждому из них теперь нужно доказать товарищам по команде, что он чего-то стоит…

Сюжеты, связанные с приключениями и морской романтикой, где есть походы, спасения людей в открытом море, любовь на берегу, нападения пиратов, – интересны во все времена. А отважные и мужественные герои, готовые в любой момент прийти на помощь, всегда становились воплощением силы духа и истинно мужского характера.

Несмотря на то что флот – это настоящий мужской мир, в жизни главных героев сериала (в исполнении известных актеров Александра Мохова, Михаила Жигалова, Виктора Супруна, Сергея Мухина) время от времени появляются женщины и вносят хаос в строго упорядоченный образ жизни моряков. Ведь любовь – это оружие не менее грозное, чем пушки и пулеметы, которые, кстати, никто не снял с перешедшего на мирную службу эсминца…

«Морская душа» – это (если уж совсем упрощать) комедия, – рассказывает режиссер сериала Дмитрий Фе­до­ров. – Это кино про капитана Врунгеля. Добрая сказка с хорошим концом – веселая, неожиданная, в чем-то фантастическая». Именно поэтому юмор – один из главных героев сериала, а другой главный герой конечно же море. Недаром съемки проходили в живописных бухтах Севастополя…

«Морская душа» любопытна и тем, как переданы «морские» традиции, терминология, отношение героев к жизни. Их «флотский» мир настолько самобытен, что за ним интересно наблюдать любому, даже неподготовленному телезрителю. Жизнь на море чрезвычайно богата на приключения. Поэтому всевозможные коллизии, в которые попадают герои сериала, не кажутся надуманными, а органично вписываются в сюжет.

Каждая серия «Морской души» – это новый рассказ из жизни отважных моряков. В африканской стране, где идет гражданская война, арестован торговый корабль с россий­ским экипажем. Нужно выручить «наших»… В Южно-Китайском море на туристическую яхту с россиянами напали пираты, наши спасатели устремляются туда… Как героям удается с честью выходить из этих весьма непростых ситуаций, смотрите с понедельника по четверг в 20.00 на телеканале РЕН ТВ.