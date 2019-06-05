В одном из регионов России в первую неделю лета выпал снег

В одном из регионов России, в Салехарде (ЯНАО), в пятый день лета выпал снег. Снегопад в Салехарде начался сегодня. Местные синоптики говорят, что вот уже второй год подряд в столице региона в первую неделю лета идет снег.

"Обычная ситуация, живем на Полярном круге, такая погода вполне возможна", - цитирует РИА Новости руководителя Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артема Кошкина. По прогнозу синоптиков, во второй половине дня осадки должны прекратиться, но сначала снег сменится дождем. Осадка в регион принес северный ветер.

Необычно теплая погода сейчас стоит в Москве и Подмосковье. Но, как передали столичные синоптики, в ночь на вторник, 4 июня, в подмосковных Черустях были зафиксированы заморозки. По данным ИА "Метеоновости", ночная температура воздуха понижалась до минус 2 градусов.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе столбики термометров покажут + 30.