В Петербурге легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге в субботу, 1 июня, вечером легковой автомобиль Renault Logan с псковскими номерами врезался в толпу людей. Очевидцы сообщили о том, что в результате наезда легковушки на людей пострадали три человека.

Велосипедист после удара об автомобиль упал и лежал на дороге без движения. На место прибыли полицейские и скорая помощь. Видеозапись происшествия опубликована в Telegram-канале НТВ.

Инцидент произошел в Петроградском районе. Автомобиль ехал по Троицкому мосту в сторону станции метро «Горьковская», пролетел перекрёсток на мигающий жёлтый и, уворачиваясь от столкновения с другими автомобиля, наехал на пешеходов.