В Петербурге легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть пострадавшие
1 июня 2019, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге в субботу, 1 июня, вечером легковой автомобиль Renault Logan с псковскими номерами врезался в толпу людей. Очевидцы сообщили о том, что в результате наезда легковушки на людей пострадали три человека.
Велосипедист после удара об автомобиль упал и лежал на дороге без движения. На место прибыли полицейские и скорая помощь. Видеозапись происшествия опубликована в Telegram-канале НТВ.
Инцидент произошел в Петроградском районе. Автомобиль ехал по Троицкому мосту в сторону станции метро «Горьковская», пролетел перекрёсток на мигающий жёлтый и, уворачиваясь от столкновения с другими автомобиля, наехал на пешеходов.