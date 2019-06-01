Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан и доставлен на допрос в Москву

Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатора Ивановской области Павел Коньков в пятницу, 31 мая был задержан по делу о коррупции. По данным СКР, по этому же делу задержан управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

В Иванове вчера работали следователи ФСБ из Москвы. Сотрудники ведомства проводили выемку документов и обыск на предприятии "Ивановский бройлер". Силовики задержали Павла Конькова и увезли на допрос в Москву.

В Главном следственном управлении СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту хищения из бюджета Ивановской области денежных средств путем их присвоения.

По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 миллионов рублей.

При взаимодействии с ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России следователями СК России проведены обыски и следственные действия в Москве, Иванове и Воронеже.

Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

СКР опубликовал видео задержания Конькова.